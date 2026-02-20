Jannik Sinner sucumbe ante Mensik y ya admite su crisis: "Estoy pasando por un pequeño bajón"

Jannik Sinner pasa por una crisis de juego y resultados. El italiano cedió ante Jakub Mensik (7-6(3), 2-6 y 6-3) en los cuartos de final del ATP 500 de Doha, una derrota que se suma a la que sufrió hace unos días ante Novak Djokovic en las semifinales del Open de Australia. El de San Cándido ha perdido su increíble regularidad, a la vez que Carlos Alcaraz, su gran rival, ha logrado levantar títulos y jugar finales cada semana.

Jakub Mensik, que nunca se había enfrentado a Sinner, ofreció una gran versión en el Khalifa International Tennis Complex de la capital de Qatar para llevarse la victoria y citarse con el francés Arthur Fils, que venció al también checo Jiri Lehecka, en las semifinales. La otra semifinal la jugarán Carlos Alcaraz y Andrey Rublev.

El pupilo de Darren Cahill no escondió el bache por el que atraviesa en estos momentos, aunque admitió no estar preocupado por ello.

"Todo jugador se enfrenta a altibajos. He tenido dos años increíbles y ahora estoy pasando por un pequeño bajón, pero no es algo que me preocupe. Sé que puedo jugar mejor al tenis, pero Jakub jugó y sacó muy bien. Todos tenemos altibajos en nuestros trabajos, así que no me preocupa. Intentamos mejorar en cada torneo en el que participo: me gustaría llegar lo más lejos posible, pero es normal pasar por momentos difíciles; los he tenido aún más difíciles en el pasado. Sé cómo recuperarme", indicó el tenista italiano.

"En el primer set él sacó muy bien, metió casi el 90% de primeros servicios en pista. Era difícil restar y en el tercero sufrí un break muy duro. Cometí un par de errores de más, pero puede pasar: estoy un poco disgustado por cómo gestioné algunos momentos, aunque es algo que puede suceder. Indian Wells será el próximo compromiso y nos centraremos en ello tras un par de días de descanso. Tenemos dos semanas para trabajar, también a nivel físico", añadió Sinner.

"Estoy tranquilo ahora mismo, sé lo que tengo que hacer para volver"

"Quizá tomé dos o tres decisiones equivocadas, no estuve del todo lúcido, pero puede ocurrir. Empecé mal el tercer set, que quizá era el momento clave. Ahí cometí algunos errores. Encajé ese break y después no saqué especialmente bien. Mensik jugó un tie-break excelente, tal vez podría haber jugado mejor el juego del 4-3, pero es fácil hablar después del partido. Estoy tranquilo ahora mismo, sé lo que tengo que hacer para volver. Hay momentos por los que debo pasar. Esto es algo por lo que han pasado todos los tenistas. Espero resarcirme lo antes posible", analizó el de San Cándido.

Jannik Sinner admitió que Roland Garros, pese a estar aún lejano en el tiempo, es uno de sus objetivos esta temporada.

"Uno de mis grandes objetivos será Roland Garros, pero ese objetivo todavía está lejos. Hemos visto que todos los jugadores han sufrido a lo largo de sus carreras, aunque a esto todavía no lo llamaría sufrir, simplemente he perdido un par de partidos. También debo recordar lo que he hecho en los últimos tres años, en los que he ganado muchísimos partidos y he perdido pocos. La confianza para jugar un buen tenis está ahí. Indian Wells suele ser un torneo que se me complica un poco, veremos qué ocurre allí, mientras que en Miami siempre he jugado bien. Luego empezará la temporada de tierra batida. Estoy intentando añadir un par de cosas nuevas. Hoy no funcionaron tan bien como me habría gustado, pero no todos los días son iguales", indicó Sinner.

Jannik Sinner no perdía en unos cuartos de final desde hacía un año y medio, desde que fue superado en el Másters 1000 de Montreal de 2024, en agosto de ese año, contra el ruso Andrey Rublev. Desde entonces siempre había logrado acceder a semifinales. Apuntaba a su 46ª semifinal en el circuito pero encajó su segunda derrota en 72 partidos contra jugadores fuera del top diez en pista dura desde el arranque de ese 2024.