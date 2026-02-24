Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sorloth destroza al Brujas (4-1) y el Atlético de Madrid llega lanzado a los octavos de la Champions League

Gran noche del delantero noruego con tres goles en su mejor partido con el Atlético de Madrid. Jan Oblak, con una asistencia y una mano milagrosa, fue clave en la primera parte. El Atlético se medirá en los octavos de final ante Tottenham o Liverpool.

Alexander Sorloth celebra su segundo gol ante el Brujas

Alexander Sorloth celebra su segundo gol ante el BrujasReuters

El Atlético de Madrid estará en el sorteo de octavos de final de la Champions League del próximo viernes tras derrotar al Brujas (4-1) en la vuelta de los playoffs en el Metropolitano. En una noche de emociones fuertes, los de Simeone se agarraron a un inmenso Jan Oblak y a un letal Alexander Sorloth. El portero esloveno fue clave en la primera parte para evitar el segundo gol visitante con una mano milagrosa, con 1-1 en el marcador, ante un cabezazo de Vetlesen. El delantero noruego destrozó a los belgas con un hat-trick.

El propio Oblak fue el encargado de dar la asistencia del primer tanto del partido a Sorloth, un saque en largo que el delantero noruego controló para fusilar con un disparo cruzado a Mignolet en el primero de sus tres goles ante el Brujas. El ecuatoriano Leandro Ordoñez anotó el empate momentáneo en el Metropolitano a la salida de un córner.

Johnny Cardoso, nada más reanudarse la segunda parte, anotó el segundo gol con un derechazo ante Mignolet, después de aprovechar un rechace en un córner. La sentencia la firmó Sorloth, en estado de gracia de cara a puerta, con dos goles más para firmar su mejor actuación desde su llegada al conjunto colchonero.

El Atlético de Madrid conocerá este viernes a su rival en los octavos de final de la Champions League: Liverpool o Tottenham.

