Sorloth destroza al Brujas (4-1) y el Atlético de Madrid llega lanzado a los octavos de la Champions League

El Atlético de Madrid estará en el sorteo de octavos de final de la Champions League del próximo viernes tras derrotar al Brujas (4-1) en la vuelta de los playoffs en el Metropolitano. En una noche de emociones fuertes, los de Simeone se agarraron a un inmenso Jan Oblak y a un letal Alexander Sorloth. El portero esloveno fue clave en la primera parte para evitar el segundo gol visitante con una mano milagrosa, con 1-1 en el marcador, ante un cabezazo de Vetlesen. El delantero noruego destrozó a los belgas con un hat-trick.

El propio Oblak fue el encargado de dar la asistencia del primer tanto del partido a Sorloth, un saque en largo que el delantero noruego controló para fusilar con un disparo cruzado a Mignolet en el primero de sus tres goles ante el Brujas. El ecuatoriano Leandro Ordoñez anotó el empate momentáneo en el Metropolitano a la salida de un córner.

Johnny Cardoso, nada más reanudarse la segunda parte, anotó el segundo gol con un derechazo ante Mignolet, después de aprovechar un rechace en un córner. La sentencia la firmó Sorloth, en estado de gracia de cara a puerta, con dos goles más para firmar su mejor actuación desde su llegada al conjunto colchonero.

El Atlético de Madrid conocerá este viernes a su rival en los octavos de final de la Champions League: Liverpool o Tottenham.