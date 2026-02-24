Mónica Oltra será juzgada por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada

La Audiencia de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 15 de València abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017.

La decisión, adelantada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), revoca el criterio del juez instructor, que en dos ocasiones había rechazado abrir juicio al considerar que no existían indicios suficientes de criminalidad y había acordado el sobreseimiento provisional de la causa.

La Audiencia corrige al instructor y avala que se celebre juicio

La Sección Cuarta de la Audiencia sostiene que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura de juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta valorada razonablemente como delictiva".

El juzgado había rechazado el pasado 19 de diciembre los recursos presentados por la víctima, María Teresa Tanco, así como por las acusaciones populares (Vox y la asociación Gobierna-te) y había ratificado el archivo provisional, en línea con el criterio del Ministerio Fiscal. Esa decisión fue recurrida y ahora la Audiencia da la razón a las acusaciones.

No es la primera vez que la Sección Cuarta interviene en este procedimiento: ya ordenó en una resolución anterior el procesamiento de Oltra y parte de su equipo en la Conselleria de Igualdad por el supuesto encubrimiento de los abusos, por lo que el exmarido de la exdirigente fue condenado.

La defensa alegaba falta de indicios

En sus escritos, la defensa de Oltra se apoyaba en los autos de sobreseimiento provisional dictados en abril de 2024 y junio de 2025, así como en los informes del Ministerio Fiscal, que no apreciaban indicios racionales contra los acusados.

Sostenía que el proceso no podía continuar "si la instrucción no ofrece sólidas razones" y que las acusaciones introducían hechos nuevos y reformulaban el relato sin base suficiente para abrir juicio oral. Por ello, solicitó que se impugnaran los recursos y se impusieran costas a los recurrentes "por su temeridad".

Apartada de la política desde 2022

Mónica Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 como vicepresidenta, portavoz del Consell y consellera de Igualdad y Política Inclusiva, apenas cinco días después de ser citada como investigada. También dejó su acta de diputada autonómica por Compromís.

Desde entonces trabaja como abogada y ha mantenido un perfil público bajo, aunque su nombre ha sonado en distintas ocasiones como posible revulsivo electoral para la izquierda valenciana. La apertura de juicio oral complica, de momento, cualquier regreso de Oltra a la primera línea política.

