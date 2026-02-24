Un encuentro amoroso fue la clave para saber la ubicación exacta de 'El Mencho', el narcotraficante más buscado del mundo

Un encuentro amoroso, que acabó con la vida de 'El Mencho'. Esa habría sido la clave para dar con el narcotraficante más buscado, según el secretario de defensa de México, Ricardo Trevilla Trejo. La inteligencia militar seguía a un guardaespaldas de una de las parejas del narco, cuando ambos tuvieron un encuentro en Jalisco.

Intervención de alto riesgo

Después de que la mujer abandonara la vivienda en la que estuvieron juntos, las autoridades prepararon la intervención. En el operativo, varios narcotraficantes abrieron fuego contra los militares, facilitando que 'El Mencho' y varias personas más pudieran esconderse en una zona de arbustos. Finalmente, 'El Mencho' fue encontrado y resultó herido de gravedad. Los militares le trasladaban en helicóptero a un hospital, pero debido a la gravedad de las heridas, perdió la vida. Una vez confirmada su muerte, se desató el caos.

Carreteras cortadas y narcos quemando vehículos por las calles de todo el país. Las protestas de los delincuentes han provocado la muerte de 25 agentes de la Guardia Nacional. A eso se suman 30 presuntos narcotraficantes. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha hablado sobre la situación del país. Ha asegurado que "amanecimos sin ningún bloqueo en todas las carreteras y prácticamente pues se ha reestablecido toda la actividad".

Calma tensa

Pero la tensión y la violencia siguen en las calles. Miembros del 'Cártel de Jalisco Nueva Generación' han atacado el Palacio Municipal de Jiquilpan, en Michoacán. Han acudido al lugar y, a plena luz del día, han comenzado a disparar contra la fachada del edificio en forma de protesta por lo ocurrido ayer. Además, en un asalto armado a la cárcel de Puerto Vallarta en Jalisco, 23 prisioneros han escapado. El asalto ha dejado un policía muerto.

Un problema que viene de lejos

Entre los ciudadanos reina la incertidumbre, muchos tienen miedo a salir a la calle: "Viendo las situaciones como estén nos resguardamos o seguimos trabajando". Mantienen la esperanza en que el país se recupere: "Esperemos que todo mejore". Aunque algunos aseguran que es un problema que viene de lejos: "Todos los días sentimos temor, No nos sentimos seguros en esta sociedad".

Esta es la furia de los narcos tras la caída de 'El Mencho', el narcotraficante más buscado del mundo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.