El alpinista Thomas Plamberger recurre la condena por dejar morir a su novia: dice que él no era el guía

Abandonó a su novia durante una ventisca en pleno ascenso al Grossglockner y ahora recurre la condena de prisión por homicidio imprudente.

Kerstin Gurtner y Thomas Plamberberg

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

El montañista austríaco Thomas Plamberger, condenado por abandonar a su novia durante un ascenso al Grossglockner, ha recurrido este martes la pena condicional de cinco meses de prisión por homicidio imprudente grave. La Fiscalía también ha apelado la sentencia.

Un tribunal de la región del Tirol impuso la semana pasada esa condena, además de una multa de 9.600 euros, al hombre de 37 años por los hechos ocurridos en enero de 2025 durante una ascensión a la cima más alta de Austria, de 3.798 metros.

El juez consideró que el acusado contaba con una experiencia significativamente mayor en alta montaña, por lo que la víctima, de 33 años, estaba bajo su responsabilidad durante la expedición.

La acusación sostuvo que el montañista incurrió en diversas 'negligencias', entre ellas iniciar el ascenso demasiado tarde -lo que provocó que se hiciera de noche antes de culminar la subida- y no advertir a su pareja de que el calzado que llevaba no era adecuado para esas condiciones.

La defensa de Plamberger

El condenado defendió que la ruta fue planificada conjuntamente y que nunca asumió el papel de guía. Según su versión, la subida transcurría con normalidad hasta que, pasada la medianoche, mantuvo una conversación telefónica con la Policía de montaña que calificó como llamada de emergencia. Sin embargo, el agente que atendió la llamada negó que se tratara de una solicitud formal de rescate.

Durante el juicio, Plamberger afirmó que su pareja, exhausta, le pidió que descendiera para buscar ayuda. Él abandonó el lugar sin dejarle equipo de supervivencia, pese a que las condiciones meteorológicas incluían vientos de hasta 74 kilómetros por hora y temperaturas de ocho grados bajo cero.

Los equipos de rescate localizaron el cuerpo de la mujer a las 10:00 horas de la mañana siguiente. La causa de la muerte fue hipotermia.

No era la primera vez

En el proceso también declaró una expareja del acusado, quien relató que durante un ascenso previo al Grossglockner el hombre la dejó atrás en plena noche por considerar que avanzaba demasiado despacio, tras lo cual no volvieron a practicar montañismo juntos.

La resolución del recurso determinará si se mantiene la condena impuesta o si se revisan las penas dictadas por el tribunal tirolés.

