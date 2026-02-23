Feijóo, tras hablar con Abascal: "Se abre un escenario en el que el pacto puede ser posible"

PP y Vox han acordado retomar desde cero las conversaciones sobre Extremadura y Aragón con el objetivo de alcanzar acuerdos de Gobierno que eviten la repetición electoral. Con estas negociaciones, acordarán medidas "concretas, claras y conocidas", un programa de Gobierno, tras lo que se ocuparán de puestos. Se trata de una medida que adoptan para vencer "el clima de desconfianza" entre ambos partidos que se ha instalado en las conversaciones.

Los populares han fijado este lunes las líneas básicas que deben regir sus pactos con Vox con el fin de asegurar la estabilidad institucional. En una entrevista en 'La Brújula' de Onda Cero, el líder de los populares ha señalado, tras haber mantenido una conversación con Santiago Abascal este domingo, que "parece que se puede abrir un escenario en el que el pacto puede ser posible".

Feijóo ha señalado que se trata de un documento que "hemos venido trabajando desde las elecciones de Extremadura con presidentes autonómicos para contextualizar marco en el que PP va a trabajar en gobiernos estables en las Comunidades Autónomas tras las elecciones en Extremadura y Aragón". Precisa que "hemos intentado poner blanco sobre negro, queremos que los españoles sepan cuál es el marco de juego en el que PP se va a mover".

"No hay persona del entorno de Sánchez que no esté investigado o en la cárcel"

Acerca de la figura del presidente del Gobierno y su legislatura, Feijóo confiesa que "lo que ha pasado en esta segunda legislatura de Sánchez es una gran equivocación", algo que ya remitió al presidente del Gobierno cuando tomó posesión. "No hay mayoría parlamentaria, no hay cuentas del Estado estamos rodeados de los mayores casos de corrupción de nuestro historia".

"El 'sanchismo' es peligrosísimo para las mujeres"

A la hora de abordar a denuncia contra el exDAO José Ángel González, Feijóo señala que el mensaje a transmitir es que "la Policía no es así, la inmensa mayoría de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía están avergonzados y yo estoy con ellos, y como estoy con ellos tengo que decir que el señor Marlaska no puede seguir en la mesa del Consejo de Ministros", destaca.

"Ahora bien, si el señor Puente después de haber mentido de forma constante y reiterada como los medios de comunicación han acreditado sobre las causas del accidente, el señor Sánchez no le cesa porque a soberbia y mala educación Sánchez no puede cesar a nadie, ni tampoco puede cesar al señor Marlaska aunque haya habido el acto mas execrable de machismo en el número uno de la Policía Nacional, la pregunta es 'oiga, el sanchismo es peligrosísimo para las mujeres'", remarca Feijóo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.