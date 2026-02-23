Adriano Panatta: "¿Sinner en crisis? El verdadero tenis empieza ahora"

Al mismo tiempo que Carlos Alcaraz colecciona títulos y va en clara línea ascendente, han surgido algunas voces para señalar el complicado momento que atraviesa Janni Sinner. El de San Cándido ha sufrido dos derrotas ante Novak Djokovic (Open de Australia) y Jakub Mensik (Doha) que han provocado el surgimiento de algunas dudas sobre el campeón italiano, que apenas había fallado en las dos últimas temporadas. El número 2 del mundo reconoció, tras su derrota ante Mensik en Doha, que estaba atravesando "por un pequeño bajón", aunque admitió que no era algo que le preocupara.

"Todo jugador se enfrenta a altibajos. He tenido dos años increíbles y ahora estoy pasando por un pequeño bajón, pero no es algo que me preocupe. Sé que puedo jugar mejor al tenis, pero Jakub jugó y sacó muy bien. Todos tenemos altibajos en nuestros trabajos, así que no me preocupa. Intentamos mejorar en cada torneo en el que participo: me gustaría llegar lo más lejos posible, pero es normal pasar por momentos difíciles; los he tenido aún más difíciles en el pasado. Sé cómo recuperarme", apuntó Sinner tras la derrota ante el checo.

Lo cierto es que Sinner ya anunció, tras la derrota en la final del US Open, que iba a implementar cambios en su juego para convertirse en un jugador menos predecible, pese a que esos cambios le costaran algunas derrotas. La gran pregunta es si el tenista de San Cándido pasa por una crisis de tenis y resultados. Adriano Panatta, compañero de Sinner y leyenda italiana del tenis, ha opinado sobre este asunto y ha dejado claro que, a su juicio, Sinner "no está en crisis".

"¿Sinner en crisis? ¿Quién dice eso? Perdió dos partidos, uno contra Novak Djokovic, que es una leyenda del deporte, y otro contra un chico de veinte años clasificado número 16 del mundo", recuerda Adriano Panatta en La Domenica Sportiva, programa de RAI Sport.

"Aquellos que no lo conocen (Mensik) piensan que fue una derrota contra un desconocido, pero ese no es exactamente el caso. Es lógico que la gente en España esté hablando de una crisis. Sería bueno si fuera así para ellos, pero lamento contradecirlos. Jannik no está en crisis en absoluto", argumenta el extenista italiano.

"Sinner no puede ser criticado por dos derrotas"

Panatta cree que la hora de la verdad llega ahora, con los torneos de Indian Wells y Miami y la gira de tierra batida.

"El tenis real comienza ahora con los dos torneos en América y luego con la gira de tierra batida en Europa y Roland Garros. La diferencia entre Sinner y Alcaraz solo se puede comprobar en los torneos de Grand Slam; solo allí sabremos la verdad. Estoy muy confiado", indica el extenista italiano.

"¿De dónde viene la crítica? De entrenadores improvisados que hablan demasiado y no saben de lo que están hablando. Alguien como Sinner, que ha sido número 1 del mundo, ha ganado todo en su carrera y casi nunca fue derrotado, no puede ser criticado por dos derrotas. No siempre se gana. En los deportes, puedes cometer errores, y Jannik no es inmune a esto. Gana mucho y a veces pierde. Eso es normal", concluye el exjugador italiano y campeón de campeón de Roland Garros en 1976.