Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz tras el título en el ATP de Doha

De nuevo, doble alegría para Carlos Alcaraz. El tenista de 22 años ha levantado este sábado su 26º título ATP tras arrollar a Arthur Fils en una final que no tuvo historia y que no llegó ni a una hora (6-2 y 6-1).

Además del título, segundo consecutivo en 2026 y 26º de su carrera, el pupilo de Samu López alarga su racha invicto, y es que con este son ya 12 victorias consecutivas entre el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, donde se marchará con un nuevo título... y una gran cantidad de dinero bajo el brazo.

¿Cuánto dinero ha ganado Alcaraz en Doha?

Antes de que comenzara el torneo qatarí se reveló el montante económico que habían recibido Carlos Alcaraz y Jannik Sinner solo por participar en el ATP 500 de Doha. Tal y informó 'La Gazzetta dello Sport', el torneo había pagado nada más y nada menos que 1'2 millones de dólares a cada uno (1'01 millones) solo por su presencia en el campeonato de categoría 500.

1'2 millones por jugar... y ¡más de medio millón por ganar!

No obstante, este 1'2 millones de dólares se suma desde hoy a los 529.945 dólares que se lleva el de El Palmar por haberse impuesto en la final, por lo que se ha embolsado un total de 1.729.945 de dólares, lo que en euros es 1'47 millones. Lo más curioso es que al campeón del torneo iba a cobrar casi tres veces menos que lo que recibieron Alcaraz y Sinner solo por participar en este. En el caso de esta edición Carlitos se ha llevado absolutamente todo. Además, hay una imagen posando con el cheque de campeón en la que aparece Nasser Al Khelaifi, uno de los grandes jeques qataríes, presidente del PSG.

Carlos Alcaraz posa con el cheque de ganador del ATP de Doha | Reuters

