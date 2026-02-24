Zelenski pide a Donald Trump que se ponga de su lado en el cuarto aniversario de la invasión a Ucrania

Ucrania entra este martes 24 de febrero en el quinto año de guerra. Su presidente ha pedido directamente a Washington que Donald Trump no deje de lado a Kiev, después del invierno más duro de toda la invasión.

El mensaje llega en un contexto de creciente incertidumbre política en Estados Unidos, donde el debate sobre los nuevos paquetes de ayuda a Ucrania ha evidenciado divisiones en el Congreso. Parte del espectro político republicano ha cuestionado el volumen de recursos destinados, exigiendo mayores controles del gasto o una redefinición de prioridades hacia asuntos internos.

Para Kiev, sin embargo, el respaldo estadounidense sigue siendo un punto muy decisivo. Desde el inicio de la ofensiva de Vladímir Putin, Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de asistencia militar a Ucrania, incluyendo sistemas de defensa aérea, munición de artillería, vehículos blindados y apoyo en inteligencia. A ello se suma la ayuda financiera que ha permitido sostener el funcionamiento del Estado ucraniano en plena guerra.

Zelenski ha subrayado que la continuidad de ese apoyo no solo es vital para la defensa de su país, sino también para la estabilidad de Europa y la credibilidad internacional de Estados Unidos. Según el mandatario, cualquier señal de debilitamiento podría ser interpretada por Moscú como una oportunidad estratégica para intensificar sus operaciones militares.

En el cuarto aniversario del inicio de la invasión, el conflicto sigue activo en múltiples frentes, con ataques constantes y una elevada presión sobre las infraestructuras energéticas y posiciones defensivas ucranianas. En este escenario, el presidente ucraniano busca asegurar que los cambios en el panorama político estadounidense no se traduzcan en una reducción del respaldo occidental.

El mensaje de Kiev es claro: la unidad y la continuidad del apoyo internacional serán determinantes en la evolución del conflicto en los próximos meses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.