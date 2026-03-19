Cuándo debuta Carlos Alcaraz en el Miami Open: rival y horario del tenista murciano

Tras la derrota ante Daniil Medvedev en las semifinal de Indian Wells, Carlos Alcaraz regresa a la acción en el Miami Open, segundo masters 1.000 de la temporada y última cita antes del comienzo de la gira de tierra batida. El número 1 del mundo ya conquistó esta cita del calendario hace cuatro años, en 2022, derrotando a Casper Ruud en la final (7-5 y 6-4). El año pasado Alcaraz sufrió una dura derrota en su estreno en Miami Gardens ante David Goffin, una derrota que se convirtió en un punto de inflexión para el jugador de El Palmar. Y es que tras la derrota ante el tenista belga, el murciano encadenó una increíble racha de triunfos (Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio).

Regresa Alcaraz a un escenario donde logró el primer masters 1.000 de su carrera y donde comenzó a vislumbrarse que estábamos ante un jugador que podía marcar una época. Cuatro años después, el murciano es el número 1 del mundo y en sus vitrinas hay ya siete grand slam (un Open de Australia, dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open), ocho masters 1.000 y un total de 26 títulos ATP. El jugador español buscará en Florida su tercer título de la temporada, tras las victorias en el Open de Australia y Doha, antes de cambiar de superficie con la llegada de la temporada de tierra batida.

Tras el sorteo celebrado en Florida, Carlos Alcaraz sabe que no tendrá un debut sencillo: el murciano se enfrentará al ganador del Fabian Marozsan - Joao Fonseca. Ese partido está programada para este jueves 19 de marzo en el segundo turno de la pista central, no antes de las 13:00 horas (horario de Miami), es decir, las 18:00 horas (horario peninsular). Habrá que seguir de forma detenida cómo se desarrolla la jornada de este jueves en Miami, después de que todos los partidos programados para el miércoles fueran suspendidos por la lluvia.

El murciano no se ha enfrentado todavía en partido ATP ante el prometedor tenista brasileño, mientras que ante Fabian Marozsan el cara a cara refleja un 2-1 a favor del tenista murciano.

Bien ante el tenista húngaro o ante el brasileño, el debut de Carlos Alcaraz se producirá el viernes 20 de marzo, en un horario por confirmar por parte de la organización del Miami Open. El murciano está exento de la primera ronda y jugará directamente la segunda ronda este mismo viernes, en su estreno en el Miami Open, ante Fabian Marozsan o Joao Fonseca. El posible camino de Alcaraz en el Miami Open puede ser el siguiente:

Segunda ronda: Fabian Marozsan o Joao Fonseca.

Tercera ronda: Sebastian Korda / Perricard.

Octavos de final: Khachanov / Darderi.

Cuartos de final: Fritz/Draper / Ruud/ Lehecka.

Semifinales: Alex de Miñaur.

Final: Sinner / Zverev / Medvedev.

Horario y dónde ver el debut de Carlos Alcaraz en el Miami Open

El debut de Carlos Alcaraz en el Miami Open se producirá el viernes 20 de marzo, ante el ganador del Fabian Marozsan - Joao Fonseca, en un horario por confirmar por parte de la organización.

La crónica del partido, los mejores puntos y las reacciones de Carlos Alcaraz se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del Miami Open 2026.