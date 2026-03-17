Jim Courier analiza la derrota de Alcaraz en Indian Wells: "Me sorprendió..."

La primera derrota de Carlos Alcaraz en 2026 llegó en las semifinales de Indian Wells, donde Daniil Medvedev ofreció una clase magistral de tenis para acabar con la imbatibilidad del número 1 del mundo. El jugador ruso fue superior a un Alcaraz que no supo encontrar la fórmula para sacar de la línea de fondo a un Medvedev excelso con el revés y al resto. La actuación del campeón del US Open 2021 sorprendió a muchos, entre ellos a un Jim Courier que ensalzó el nivel de Daniil.

El extenista estadounidense, ganador de cuatro grand slam y 23 títulos ATP, analizó en Tennis Channel la semifinal de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, subrayando que el tenista moscovita "estuvo increíble".

"Estuvo increíble. Ya ha ganado dos torneos este año y creo que está jugando mejor que nunca. Me sorprendió su agresividad, sobre todo. Sabía que iba a jugar así desde el principio del partido, pero no pensé que lo haría tan bien", indica Jim Courier.

Jim Courier y la actuación de Medvedev ante Alcaraz: "No falló ni un solo golpe"

El doble campeón del Open de Australia (1992 y 1993) y Roland Garros (1991 y 1992) destacó el nivel de Medvedev en los intercambios con Carlos Alcaraz, un aspecto en el que fue netamente superior al ganador de siete grand slam.

"No falló ni un solo golpe. O al menos no tantos como esperaba. Daniil ha mejorado muchísimo en los últimos seis meses. Ha estado trabajando en ser más agresivo, especialmente con su derecha", explicó Jim Courier.

El extenista de Sanford, Florida, cree que ese aspecto fue especialmente llamativo en la semifinal ante Alcaraz. "Se notó en este partido. Fue realmente efectivo", concluye Jim Courier.

Daniil Medvedev cedió en la final ante Jannik Sinner (6-7(8) y 6-7(4)) y se quedó por tercera vez a las puertas de levantar el título en Indian Wells, donde ya había perdido las finales de 2023 y 2024 ante Carlos Alcaraz. Habrá que ver si Daniil mantiene ese gran nivel en el Miami Open, que arranca este miércoles en Miami Gardens, Florida.