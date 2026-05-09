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Masters de Roma

Djokovic, de nuevo con problemas físicos a Roland Garros: "Es frustrante, no recuerdo la última vez..."

El tenista de 38 años perdió por primera vez en su partido inaugural en el Masters de Roma. Llegará a Roland Garros sin victorias desde comienzos de marzo.

Djokovic en su partido inaugural en Roma

Djokovic en su partido inaugural en RomaReuters

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Novak Djokovic llegará a Roland Garros (18 de mayo al 7 de junio) sin victorias en tierra batida y habiendo ganado su último partido oficial el 9 de marzo en Indian Wells ante Kovacevic.

Cae en el debut en Roma por primera vez en su carrera

El seis veces campeón del Masters de Roma perdió en su debut en el Foro Itálico por primera vez en su carrera tras caer en tres sets y 2:17 de partido ante el croata Prizmic (6-2, 2-6 y 4-6). Una realidad que deja al serbio sin victorias en tierra batida antes de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Además, su última victoria oficial llegó el 9 de marzo en 1/16 de Indian Wells, hace justo dos meses.

El ganador de 24 majors se llevó el primer parcial por 6-2 pero volvió a encontrarse con problemas físicos en el segundo (2-6) y no pudo reaccionar a tiempo en el tercero, donde el joven croata aprovechó la debilidad de Novak para vencerle por un definitivo 6-4 en 2h17 de partido.

"No recuerdo la última vez que llegué a Roland Garros sin problemas físicos o de salud"

Novak Djokovic

Tras encajar una dolorosa derrota, Nole atendió a la prensa: "No recuerdo la última vez en los últimos años que tuve una preparación en la que no tuviera ningún tipo de problemas físicos o de salud antes del torneo. Siempre hay algo. Es una especie de realidad nueva con la que tengo que lidiar. Es frustrante. Al mismo tiempo, es mi decisión seguir jugando en ese estado y condiciones. Es lo que hay".

"No estoy donde quiero estar para el nivel más alto"

Djokovic reconoció que llegará a París en un momento de dudas: "No sé si llegaré bien... espero que sí... ante Dino no jugué tan mal, para ser honesto. El segundo set fue para olvidar, pero en los otros restantes estuvieron bien. Fue una buena batalla", aseguró a la vez que dejaba claro que no está contento con su estado físico ni tenístico: "No estoy donde quiero estar para el nivel más alto, para competir al más alto nivel y llegar lejos. La situación es la que es, simplemente hay que adaptarse y sacarle el máximo rendimiento. Entreno duro, tanto como mi cuerpo y mi mente me lo permita", concluyó el de Belgrado.

El ahora número 4 de la ATP perdió en semifinales de Roland Garros 2025 ante Sinner, quien con la ausencia de Alcaraz se presenta como claro favorito para alzar el único Slam que todavía no ha ganado.

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