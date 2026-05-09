Muere Jake Hall, exfutbolista de Boston United, tras chocar contra una puerta de cristal

Jake Hall, exfutbolista de Boston United y estrella de la televisión británica, ha fallecido a los 35 años tras una noche de fiesta en Santa Margalida, Mallorca.

Hall, que estaba disfrutando de unas vacaciones junto a su hija de 8 años, apareció muerto el pasado jueves 7 de mayo a primera hora de la mañana. Según el medio británico 'The Sun', el cuerpo sin vida apareció con múltiples heridas mortales en la cabeza y en el tórax tras la noche de fiesta.

Exjugador de Boston United

El Boston United, equipo británico, confirmó su fallecimiento con un comunicado en sus redes sociales: "Estamos devastados al saber de la muerte de Jake Hall a los 35 años. Sólo un peregrino por un corto tiempo, pero amado sin embargo..."

Al parecer, según las primeras pesquisas e hipótesis de la Guardia Civil, el fallecimiento de Hall "parece ser una muerte accidental". "Nos centramos en la teoría de que la víctima falleció en un trágico accidente tras golpearse la cabeza contra la puerta de cristal, pero aún es demasiado pronto para afirmar con certeza qué ocurrió"

Además, era participante del reality TOWIE y se encontraba en una casa alquilada de la isla junto a otras seis personas: "Jake formó parte de la familia TOWIE durante varios años y enviamos nuestro más profundo pésame a su familia y amigos tras la triste noticia de hoy".

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