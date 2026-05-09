Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 9 de mayo, en directo

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional hoy sábado 12 de agosto, dotado de 600.000 euros a la serie, 60.000 euros el décimo, ha sido para el número 21254.

También se reparten 99 premios de 300 euros a los números que coincidan con la centena del ganador y dos aproximaciones de 10.000 euros al número anterior y posterior al primer premio del sorteo.