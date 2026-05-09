Arbeloa, tras la pelea entre Tchouaméni y Valverde: "No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió este sábado a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni tras el enfrentamiento protagonizado por ambos jugadores en los últimos días y aseguró que el vestuario blanco sigue siendo "sano" pese a la tensión vivida en plena recta final de la temporada.

En la rueda de prensa, previa al Clásico frente al FC Barcelona en el Camp Nou, el técnico madridista afirmó sentirse "orgulloso de la contundencia con la que ha actuado el club" y recordó que los futbolistas ya han pedido disculpas a la afición. "No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, por su esfuerzo, su compromiso y el amor que sienten por esta camiseta", declaró Arbeloa, que pidió además "pasar página" sobre la polémica.

El vestuario del Real Madrid

El entrenador negó que exista una malarelación con los jugadores implicados y desmintió las informaciones que apuntan a problemas de rivalidad dentro del vestuario. "Se están diciendo muchas mentiras. Es falso que no sean profesionales o que me hayan faltado al respeto", señaló.

Arbeloa también asumió parte de responsabilidad por lo sucedido y admitió que quizá podría haber evitado el conflicto. "Si el entrenador tenía que haber parado esto, lo asumo", reconoció, antes de confirmar que "mañana Tchouaméni estará en la lista".

Durante su comparecencia, el técnico restó gravedad al incidente y aseguró que situaciones similares "han sucedido siempre" en el fútbol. Respondió que él mismo había vivido una agresión durante su etapa como jugador. "He tenido un compañero que cogió un palo de golf y me ha metido un palazo. Lo que pasa en el vestuario del Madrid debería quedarse en el vestuario del Madrid y eso es lo que más me duele", afirmó.

Insistió en que el caso fue un episodio aislado y atribuyó la lesión sufrida por Valverde "más con la mala fortuna de lo que pasó realmente". " Han pedido disculpas y a partir de ahí a pensar en el partido", añadió.

"Veo un vestuario sano y preparado"

El entrenador madridista reconoció además que el equipo ha atravesado "momentos de dificultad" durante los últimos meses, marcados por las críticas, las polémicas internas y los rumores sobre la posible llegada de José Mourinho al banquillo la próxima temporada. A pesar de ello, Arbeloa dijo que el vestuario "está a la altura" y que "no es fácil asumir dos temporadas en blanco y todo lo que ha pasado". "Seguro que tenemos que hacer las cosas mejor, pero veo un vestuario sano y preparado para volver a ganar", añadió. En paralelo, destacó: "Este vestuario es más joven del que yo estuve y estas cosas les van a hacer crecer. Repito, nada de estos cuatro meses me hace decir que no esté contento y orgulloso de este vestuario".

Le preguntaron por Kylian Mbappé, donde Arbeloa elogió el compromiso del delantero con el club blanco y recordó "el esfuerzo" que realizó para fichar por el Real Madrid: "Todos le hemos visto con el chándal del Madrid de niño", señaló. Sobre si se siente desautorizado, dijo que se siente "totalmente con la autoridad de un entrenador del Madrid, al final están respetando al entrenador de turno y como jugador es lo más importante".

Cuando le preguntaron por el caso Ceballos, el entrenador lanzó un mensaje claro: "No trabajo en la CIA y no acuso a los jugadores, hay mucha gente alrededor del Real Madrid. Lo que pasa con mis jugadores van a quedar entre ellos y yo y dar ejemplo".

Arbeloa concluyó asegurando que afronta el Clásico "con muchas ganas", al considerar que se trata del "partido que más reclama el mundo". Asimismo, destacó que está "muy contento" con la labor y trabajo de sus cuatro capitanes, por lo que no se verá afectado el brazalete de Fede Valverde.

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