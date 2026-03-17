El terrible debut que puede esperar a Carlos Alcaraz en el Masters de Miami: rivales y posible cuadro

Sin tiempo para lamentar, y apenas para celebrar lo acontecido en Indian Wells... llega Miami, segundo Masters de la temporada. Jannik Sinner aprovechó el 'tropiezo' de Alcaraz ante un sobresaliente Medvedev y conquistó su primer trofeo en el desierto californiano para, además, recortar puntos al murciano en su objetivo por conquistar el número 1 del mundo.

Posible cuadro de Carlos Alcaraz

Como primer cabeza de serie, el de El Palmar no debutará en el torneo hasta la segunda ronda, fase en la que se podría enfrentar a Joao Fonseca en un duelo generacional y que acapararía muchas miradas en el mundo del tenis. A priori y según muchos expertos era el dúo que iba a dominar el tenis en los próximos años, aunque de momento solo ha cumplido el pronóstico (y con creces) Carlitos Alcaraz. El brasileño, a su vez, tendrá que ganar primero al húngaro Fabian Marozsan para poder cruzarse con el número 1 del mundo en el que sería el primer duelo oficial entre ambos.

Alcaraz no podrá cruzarse ante Sinner, Zverev o Medvedev hasta una hipotética final. Eso sí, el número 1 del mundo tiene 'fácil' sumar puntos si consigue superar la segunda ronda en la que tropezó el año pasado ante Goffin. Consulta aquí el posible cuadro del murciano en el Masters de Miami:

Resultados de Alcaraz en el Masters de Miami

El murciano disputará su sexta edición en el Masters de Miami, donde ya sabe lo que es saborear el triunfo al imponerse al noruego Casper Ruud en la final del año 2022.

2021: 1º ronda

2022: Campeón

2023: Semifinal

2024: Cuartos de final

2025: 2º ronda

En el torno estadounidense no estará Novak Djokovic, que se bajó del cuadro por una lesión en el hombro y que en la edición del año pasado cayó en la final ante el checo Jakub Mensik en la que ha sido hasta ahora la última final del balcánico en un Masters. El último título de Nole en Miami se remonta a 2016, justo una década.

Sinner solo puede sumar

Sinner, por su parte, llega a Florida tras triunfar en el desierto de California y espera repetir título en Miami después de hacerlo en 2024. En la edición de este año se encontraría con su primer escollo serio en tercera ronda, donde podría esperarle Machac. Rublev o Norrie serían sus 'amenazas' en cuarta y en cuartos de final empezaría la parte más exigente. La buena noticia para el italiano es que haga lo que haga saldrá de Miami sumando puntos ya que en 2025 no pudo jugar debido a la sanción por dopaje.

R1: Bye

R2: Dzumhur/Qualifier

R3: Moutet/Machac

R4: Rublev/Norrie

CF: Auger-Aliassime/Mensik

SF: Zverev/Shelton/Medvedev

F: Alcaraz/Musetti/Fritz

Zverev y Medvedev serán dos de los otros grandes favoritos a llevarse el título. El alemán perdió ante Sinner en semifinales de Indian Wells y el ruso hizo lo propio en la final.

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