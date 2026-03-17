Miami Open 2026: Fechas, cuadro, horarios y rivales de Carlos Alcaraz

Sin tiempo para digerir la derrota ante Medvedev en las semifinales de Indian Wells, Carlos Alcaraz afronta su cuarto torneo del año: el Miami Open. El segundo masters 1.000 de la temporada se jugará del 18 al 29 de marzo en las instalaciones del en Miami Gardens, Florida, donde el murciano buscará su tercer título de la temporada (ya ganó el Open de Australia y el ATP500 de Doha) y Sinner el 'Sunshine Double'.

Con la baja de Novak Djokovic, que ha renunciado a jugar el Miami Open por un problema en el hombro derecho, Alcaraz y Sinner, que viene de coronarse en Indian Wells, parten como los dos cabezas de serie y favoritos al título. El murciano ya conquistó Miami en 2022 y Sinner lo hizo en 2024. El actual campeón es Jakub Mensik, derrotando el año pasado a Novak Djokovic (7-6(4), 7-6(4)). Las condiciones en las que se va a jugar el segundo masters 1.000 de la temporada son muy diferentes a las de Indian Wells: alta humedad y una pista más rápida en las sesiones diurnas y con pelotas pesadas en los partidos nocturnos.

Carlos Alcaraz no ha tenido mucha suerte en el sorteo del cuadro final y, a priori, podría debutar midiéndose a Joao Fonseca, un jugador en un gran estado de forma y que ya llevó a Sinner al límite en los octavos de Indian Wells (7-6(8) y 7-6(4). El murciano jugará su primer partido en Miami ante el ganador del Fabian Maroszan - Joao Fonseca.

En tercera ronda podría medirse en tercera ronda con el estadounidense Sebastian Korda y en cuarta ronda con el ruso Karen Khachanov. En el horizonte, tiene un cuarto de final contra Jack Draper, Taylor Fritz, Casper Ruud o Jiri Lehecka. En unas hipotéticas semifinales, el número 1 del mundo podría cruzarse con De Miñaur o Musetti. Alcaraz solo jugaría ante Sinner, Zverev o Medvedev en la final.

Por su parte, Jannik Sinner debutará contra el bosnio Damir Dzumhur (n.76) o un jugador procedente de la previa. En tercera ronda podría medirse a Moutet/Machac; mientras que en los octavos de final los posibles rivales del número 2 de la ATP podría ser Rublev o Norrie. En cuartos de final, a Sinner le esperaría un duelo muy exigente ante Felix Auger-Aliassime o Jakub Mensik, y ya en semifinales podría medirse a Zverev, Shelton o Medvedev.

Fechas del Miami Open

El Miami Open se jugará del 18 al 29 de marzo en las instalaciones de Miami Gardens, Florida. Los partidos de segunda ronda se disputarán el viernes 20 y el sábado 21 de marzo. Los partidos de tercera ronda el cuadro masculino se jugarán entre el domingo 22 y el lunes 23 de marzo.

Los octavos de final están fijados para el martes 24 de marzo; mientras que los cuartos de final se disputarán entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo. El viernes 27 de marzo se disputarán las semifinales del cuadro masculino y la gran final está programada para el domingo 29 de marzo.

Primera ronda: miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

Segunda ronda: viernes 20 y sábado 21 de marzo.

Tercera ronda: domingo 22 y lunes 23 de marzo.

Octavos de final: martes 24 de marzo.

Cuartos de final: miércoles 25 y jueves 26 de marzo,

Semifinales: viernes 27 de marzo.

Final: domingo 29 de marzo.

Cuándo debutará Carlos Alcaraz en el Miami Open

Carlos Alcaraz jugará su primera partido del Miami Open 2026 ante el ganador del Fabian Maroszan - Joao Fonseca el viernes 20 o sábado 21 de marzo, la fecha aún debe ser confirmada por la organización del torneo.

Alejandro Davidovich Fokina, también exento de la primera ronda, se estrenará en el Miami Open ante el francés Quentin Halys o un jugador procedente de la previa.

Roberto Bautista se medirá al australiano James Duckworth en la primera ronda del Miami Open, de ganar se mediría en segunda ronda al ruso Karen Khachanov.

En el circuito femenino, la española Paula Badosa, número 106 del ránking mundial y exnúmero dos, debutará en el Miami Open contra una jugadora procedente de las clasificaciones.