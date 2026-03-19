Paolo Bertolucci desvela la razón del nivel de Sinner en Melbourne y Doha

Jannik Sinner regresó a la senda del triunfo en Indian Wells, después de sufrir dos derrotas al comienzo de la temporada en las semifinales del Open de Australia (Novak Djokovic) y los cuartos de final del ATP500 de Doha (Jakub Mensik). El de San Cándido llegaba al primer masters 1.000 de la temporada envuelto entre algunas dudas, pero el pupilo de Darren Cahill las disipó jugando a un gran nivel y coronándose por primera vez en el desierto californiano, ante un Medvedev que había apeado antes a Alcaraz en las semifinales.

El número 2 del mundo busca ahora el 'Sunshine Double', es decir, ganar en una misma temporada Indian Wells y Miami Open. Solo siete jugadores (Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Ríos, Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic) lo han logrado hasta la fecha, por lo que el de San Cándido se puede unir a un selecto grupo. Jannik Sinner debutará ante el ganador del Damir Dzumhur - Ignacio Buse.

Mucho se ha escrito en las últimas semanas sobre qué le ocurrió a Sinner en sus dos primeros torneos de 2026. Algunos apuntaron a esos cambios en sus patrones de juego, que él mismo anunció tras la final del US Open, como una de las razones de su mayor irregularidad, mientras que también se habló sobre su condición física tras los problemas que padeció ante Spizzirri en la tercera ronda del Open de Australia y la derrota en las semifinales ante Djokovic en un duelo que se fue hasta las cuatro horas y 26 minutos. Pero ahora, el extenista italiano Paolo Bertolucci asegura que el actual número 2 de la ATP sufrió las secuelas de un virus en las dos primeras citas del calendario.

¿La razón detrás de las derrotas de Sinner en Australia y Doha?

"Era previsible que, tras superar los efectos secundarios del virus que no le habían permitido estar en la cima en Melbourne y Doha, Jannik volviera a su nivel", escribe el extenista de 74 años en La Gazzetta Dello Sport.

"El aficionado toma la derrota de su ídolo casi como una ofensa personal: en cuanto Sinner, que ha malacostumbrado a la gente del tenis, pierde un partido, ocurre la tragedia. A veces olvidamos que Jannik siempre quiere ganar, pero él mismo sabe bien que incluso los más grandes han sido enfrentados a la derrota. Los jugadores de este nivel que juegan 17 torneos al año ganan una media de 6 ó 7, así que es matemático que las otras diez veces pierdan. Este es el cálculo que debe hacerse", recuerda Paolo Bertolucci.

"En este tenis, si no estás al 100% físicamente eres vulnerable. Sabíamos que la preparación para Indian Wells había ido bien y, partido tras partido, su condición crecía y con ella su confianza. Incluso en la ronda contra Fonseca, cuando perdió tres bolas de set en el primer set, al mirar la cara de Jannik se podía ver una expresión confiada, como diciendo: 'No te preocupes, todo está bajo control'. La cara de póker que no revela emociones puede parecer ilegible y, sin embargo, para quienes le conocen bien, estaba claro que incluso en los momentos más tensos del partido contra Daniil Medvedev estaba bien", concluye Paolo Bertolucci.