Carlos Alcaraz, a ritmo de récord en Indian Wells: 16-0 y superando la racha de Djokovic en pista rápida outdoor

Carlos Alcaraz suma récords y registros en cada partido, rumbo a batir la mayoría de estadísticas de los mejores de la historia. El murciano acumula un intachable 16-0 desde el comienzo de año, con títulos en el Open de Australia y el ATP500 de Doha. Su última victoria ante Cameron Norrie (6-3 y 6-4) le abre las puertas de las semifinales de Indian Wells por quinto año consecutivo, algo que hasta la fecha solo habían logrado Rafa Nadal (2006 - 2013) y Novak Djokovic (2011 - 2016).

El balear enlazó ocho semifinales de forma ininterrumpida en Indian Wells; mientras que el serbio lo hizo en seis años.

El número 1 del mundo, que ya ha reinado en dos ocasiones en el Valle de Coachella (2023 y 2024), se medirá el sábado a Daniil Medvedev en las semifinales, precisamente el jugador moscovita fue su rival en las dos finales ganadas por Carlitos en el desierto californiano. Alcaraz se ha convertido en un auténtico especialista en pista rápida, una superficie donde acumula 34 triunfos jugando al aire libre, su última derrota en esas condiciones fue ante David Goffin en la segunda ronda del Miami Open, hace ya casi un año.

Esos 34 triunfos sin fallo en pista rápida outdoor son ya la tercera mejor racha de la Era Open, empatando con Pete Sampras (34). Por delante, Jimmy Connors (55) y Roger Federer (46).

La racha de triunfos y títulos de Carlos Alcaraz desde aquella dura derrota ante David Goffin en Miami es simplemente apabullante: 72 victorias, cinco derrotas, nueve títulos, 11 finales, 12 semifinales...

La duda ahora es saber hasta dónde llevará Carlos Alcaraz su perfecto inicio de temporada, ahora mismo refleja un 16-0, empatando con Roger Federer (2006) y Jannik Sinner (2024). Por delante el 17-0 firmado por Sampras (1997), Djokovic (2013) y Federer (2018); el 20-0 de Rafa Nadal en 2020, el 26-0 de Novak Djokovic en 2020 y, como no, el estratosférico 41-0 de Nole en la temporada 2011.

Mejores comienzos de temporada en la Era Open

41-0: Novak Djokovic (2011)

26-0: Novak Djokovic (2020)

20-0: Rafael Nadal (2022)

17-0 - Sampras (1997), Djokovic (2013), Federer (2018)

16-0 - Federer (2006), Sinner (2024), Carlos Alcaraz (2026 en racha)

Semifinales de Indian Wells 2026

Las semifinales de Indian Wells 2026 serán Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev y Alexander Zverev vs Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev: 2-6

El murciano domina el cara a cara ante el tenista ruso por 2-6, con cuatro victorias en los últimos cuatro partidos (semifinal Beijing 2024, semifinal Wimbledon 2024, final Indian Wells 2024 y round robin ATP Finals 2023).

La última victoria de Medvedev ante Alcaraz se produjo en las semifinales del US Open 2023; la otra victoria del tenista ruso ante el genio de El Palmar fue en Wimbledon 2021. Alcaraz también se impuso a Daniil en la final de Indian Wells 2023.

Alexander Zverev vs Jannik Sinner: 6-4

Por su parte, Jannik Sinner también domina el head to head ante Alexander Zverev (6-4), la última victoria del de Hamburgo ante el italiano fue en los octavos de final del US Open 2023.

El de San Cándido ha imperado en los últimos cinco partidos ante el alemán: round robin de las ATP Finals 2025, semifinal Masters París 2025, final Vienna 2025, final Open de Australia 2025, y semifinales de Cincinnati 2024. También ganó el primer cara a cara ante Zverev en los octavos de final de Roland Garros 2020.

Los otros tres triunfos del jugador alemán ante Sinner fueron en los 1/4 de Montecarlo 2022, 1/8 del US Open 2021 y semifinal de Colonia 2020.

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