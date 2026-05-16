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Detenido un hombre por agredir con arma blanca a una mujer en Sevilla

Se investiga como un posible caso de violencia de género.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia CivilEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión con arma blanca a una mujer, de 32 años, en Lora del Río (Sevilla) que tuvo lugar el viernes, 15 de mayo. La víctima sufrió heridas de carácter grave.

Los hechos están siendo investigados como un posible caso de violencia de género, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a EFE. Por el momento, se desconocen más detalles de la agresión.

Según 'Diario de Sevilla', fuentes cercanas al caso señalan que el acusado está recibiendo atención sanitaria en el centro de salud de Lora del Río y se encuentra en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial.

Mientras, la mujer se encuentra ingresada en un centro hospitalario de Sevilla donde fue atendida de urgencia. Por el momento, no se teme por su vida, según han informado las fuentes.

La investigación sigue abierta y será la Guardia Civil la encargada de determinar si el caso se trata de un episodio de violencia machista.

La información sobre este suceso continúa en desarrollo y se irá ampliando a medida que las autoridades faciliten nuevos datos sobre la investigación y las circunstancias de los hechos.

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