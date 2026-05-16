Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

NOROVIRUS

El crucero 'Ambition', afectado por un brote de norovirus, atraca en A Coruña

Un equipo de Sanidad Exterior, se encargará ahora de inspeccionar la nave y tomar la decisión de si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad.

Crucero "Ambition"

El crucero "Ambition", afectado por un brote de norovirus, atraca en A Coruña | EFE

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

El crucero 'Ambition', procedente de las islas Shetland (Reino Unido), afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha atracado esta mañana en el puerto de A Coruña. Según el último balance, el crucero que transporta unas 1.750 personas entre tripulantes y pasajeros cuenta con una treintena de casos activos a bordo.

Siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos, tras atracar en el Muelle de Trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior se encargará ahora de inspeccionar la nave. Además, tomará la decisión de si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, según ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia.

La previsión era que durante la jornada de este sábado el crucero hiciera escala en Ferrol (A Coruña), pero finalmente ha sido cancelada. La tarde de este viernes, se mantuvo una reunión de coordinación con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento coruñés, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros. Así, la entrada en aguas españolas está autorizada por la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria es la que ha dado el visto al atraque.

La previsión es que hacia las ocho de la tarde el barco continúe hacia Gijón, para seguir la marcha posteriormente con destino a Bilbao. La Delegación del Gobierno en Galicia y el resto de administraciones han trasladado a través de un comunicado "un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población".

Muerte de un hombre de 90 años

El "Ambition" recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos (Francia), momento en el que se ratificó la muerte de un hombre británico nonagenario con gastroenteritis, una situación que precisamente coincidió con la aparición de otros casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La Justicia archiva provisionalmente la causa contra el colegio de Sandra Peña y la familia anuncia su recurso

Sandra Peña

Publicidad

Sociedad

Crucero "Ambition"

El crucero 'Ambition', afectado por un brote de norovirus, atraca en A Coruña

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Detenido un hombre por agredir con arma blanca a una mujer en Sevilla

Efemérides de hoy 16 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 16 de mayo?

Efemérides de hoy 16 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 16 de mayo?

Mossos d´Esquadra
Cataluña

Detenido por un atraco a mano armada Dino Marcelo Miller, el asesino "de alto riesgo" que salió de la cárcel en abril en Lleida

Sandra Peña
CASO SANDRA PEÑA

La Justicia archiva provisionalmente la causa contra el colegio de Sandra Peña y la familia anuncia su recurso

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Badajoz

Matan al cantaor flamenco Matías de Paula de varios disparos en Villanueva de la Serena, Badajoz

Ha ocurrido sobre las 15:00 horas de este viernes y por el momento no hay detenidos.

Protesta profesores
HUelga profesores

35.000 personas defienden la educación pública valenciana en su quinto día de huelga

Sindicatos y Conselleria retoman la negociación el lunes con la subida salarial como escollo.

La búsqueda contra reloj de un donante de médula de esta familia valenciana

Un donante de médula para Berta, la búsqueda contra reloj de esta familia valenciana: "Es un proceso sencillo y puedes salvar vidas"

El momento de la detención del sospechoso de una agresión sexual en Ibiza

Agresión sexual en un hospital de Ibiza: el sospechoso entró forzando las puertas de madrugada

David Pujol

Un estudiante reclama más de 9.000 euros a Renfe por los retrasos constantes en Rodalies

Publicidad