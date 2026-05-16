El crucero 'Ambition', afectado por un brote de norovirus, atraca en A Coruña

El crucero 'Ambition', procedente de las islas Shetland (Reino Unido), afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha atracado esta mañana en el puerto de A Coruña. Según el último balance, el crucero que transporta unas 1.750 personas entre tripulantes y pasajeros cuenta con una treintena de casos activos a bordo.

Siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos, tras atracar en el Muelle de Trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior se encargará ahora de inspeccionar la nave. Además, tomará la decisión de si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, según ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia.

La previsión era que durante la jornada de este sábado el crucero hiciera escala en Ferrol (A Coruña), pero finalmente ha sido cancelada. La tarde de este viernes, se mantuvo una reunión de coordinación con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento coruñés, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros. Así, la entrada en aguas españolas está autorizada por la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria es la que ha dado el visto al atraque.

La previsión es que hacia las ocho de la tarde el barco continúe hacia Gijón, para seguir la marcha posteriormente con destino a Bilbao. La Delegación del Gobierno en Galicia y el resto de administraciones han trasladado a través de un comunicado "un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población".

Muerte de un hombre de 90 años

El "Ambition" recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos (Francia), momento en el que se ratificó la muerte de un hombre británico nonagenario con gastroenteritis, una situación que precisamente coincidió con la aparición de otros casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas.

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