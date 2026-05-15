Arbeloa contesta a Mbappé: "Ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien"

Álvaro Arbeloa compareció en la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras el triunfo ante el Real Oviedo (2-0), pero la rueda de prensa se centró en las explosivas declaraciones de Kylian Mbappé en rueda de prensa, en las que aseguró que no fue titular porque el propio Arbeloa le había dicho que era el cuarto delantero de la plantilla.

"Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien. La verdad es que no sé muy bien qué decirte porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero", explicó Arbeloa.

"Esta muy claro que si yo no le pongo, no puede jugar. Soy el entrenador y decide quien juega y quien no juega. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar", indicaba el entrenador del Real Madrid.

"Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar, sobre todo porque no es una final. Gonzalo hizo un gran trabajo el otro día. El domingo tenemos otro partido, donde seguro va a ser el primer delantero como le he dicho. Siete días después seguro que se volverá a ganar ser el primer delantero", afirmaba Arbeloa.

"No tengo ningún problema con nadie. Soy el entrenador del Real Madrid y decido quien juega y quien no juega. Entiendo que los jugadores que no juegan no están contentos. Entiendo que Mbappé no esté contento por no jugar hoy pero es una decisión basada como he dicho siempre por las circunstancias. No quería asumir ningún riesgo, jugando el próximo domingo en tres días, era de sentido común", añadió Arbeloa.

"Seguramente, en la primera parte de la temporada ha metido más goles"

El entrenador del Real Madrid no quiso entrar en polémicas con su delantero y aseguró parecerle bien que Mbappé opine que en la primera parte de la temporada tenían una estructura que perdieron tras la salida de Xabi Alonso.

"Si queréis me ponéis la zona mixta de Mbappé y entre todos la comentamos, hasta que no escuche lo que ha dicho no voy a estar comentando cada frase. Me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda no. Seguramente, en la primera ha metido más goles", apuntaba Arbeloa.

Por otro lado, el técnico del Madrid achacó las palabras de Mbappé a las ganas de jugar siempre de los futbolistas.

"Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega, a mí me da igual cómo se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente. No solo me ha pasado en estos cuatro meses con Mbappé, seguro que con más jugadores, son situaciones que se han dado, por las circunstancias, porque las mías han sido diferentes a las de otros entrenadores. Tengo la conciencia muy tranquila, me parece fenomenal que los jugadores muestren su disconformidad, no me importa", explicó Arbeloa.

Respecto a los pitos del Bernabéu hacia Mbappé, Arbeloa indicó que él siempre le pide a la afición "apoyo para todos" sus jugadores, admitiendo que no espera un trato recíproco por parte de ellos.

"Seguro que lo van a hacer, son dos pilares (Mbappé y un Vinícius también pitado), los dos jugadores más desequilibrantes que tenemos, el club tiene puestas muchas esperanzas en los dos. La afición es exigente, en cuanto empiecen a hacer goles volverán los aplausos", afirmó Arbeloa.

"No espero de mis jugadores lo que yo he dado por ellos, sé cómo somos los jugadores, uno nunca deja de ser jugador de fútbol. Sé cómo piensan, cómo se sienten, más jugadores con un gran ego seguro. Soy capaz de entenderlo y no cambiaría ninguna cosa de las que he dicho y la defensa que he hecho de ellos", añadió el entrenador del Real Madrid.

"Uno nunca puede sufrir estando en el Real Madrid. No es una situación en la que ninguno esté cómodo, se está juntando un mal año con otra temporada sin ganar títulos, esto hace que sea más difícil. Como dije ayer, tenemos una responsabilidad muy grande", concluyó Arbeloa.