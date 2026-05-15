Rafa Nadal analiza la lesión de Alcaraz: "Ha tomado las decisiones adecuadas y está haciendo..."

El planeta tenis se sigue preguntando cuándo volverá Carlos Alcaraz a las pistas, después de que una lesión en su muñeca derecha le haya frenado en seco. El ganador de siete grand slam se tuvo que retirar del Conde de Godó tras el percance sufrido en su debut, una molestia que acabó derivando en una lesión más grave y que le ha apartado de los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros. Poco ha trascendido sobre la evolución de esa lesión y los detalles de la misma, aunque hay personas que han podido hablar con el jugador murciano. Uno de ellos ha sido Rafa Nadal, quien ha ofrecido su opinión sobre la situación que atraviesa el reciente ganador del Open de Australia.

En la presentación de su museo en la Rafa Nadal Academy, el campeón de 22 grand slam -incluidos 14 Roland Garros- ha reconocido haber hablado con Alcaraz y, pese a no dar detalle sobre dicha conversación, sí ha ofrecido su juicio sobre la decisiones tomada por el tenista de El Palmar para afrontar esa lesión en la muñeca.

"Tiene la suficiente experiencia, ya no es un novato en el circuito. Sabe que suceden cosas. Es evidente que es una faena grande que le haya sucedido en esta época. Él es un jugador muy completo que gana en todos los sitios, pero donde tiene más capacidad de marcar la diferencia, a mi modo de ver, es en la temporada de tierra. Es duro, pero sigue siendo muy joven", explica Rafa Nadal en declaraciones a RNE.

El extenista manacorí padeció en dos ocasiones un problema similar al que sufre ahora mismo Carlos Alcaraz y sostiene que con el tiempo lo que ahora parece grave se verá "de una manera muy distinta", aclarando que "no va a ser una lesión crónica".

"Por experiencia, las cosas que se ven como un drama muy grande, cuando las ponen en perspectiva se ven de una manera muy distinta y yo creo que, por suerte, es una lesión que no va a ser crónica. Ha tomado las decisiones adecuadas, poniendo en valor que es muy joven, tiene toda una carrera por delante y está haciendo el tratamiento que tiene que hacer. Es algo que conozco bien, porque yo me rompí dos veces lo que se ha roto él ahora, el problema que tiene en la muñeca. Hablé con él cuando sucedió, lo que hablamos se queda entre nosotros", indica Rafa Nadal a RNE.

¿Cuándo volverá Carlos Alcaraz a las pistas?

Los planes y plazos que maneja Carlos Alcaraz siguiente siendo una incógnita y desde su equipo el hermetismo es total sobre la fecha en la que podría regresar al circuito. Está por ver si lo hará a tiempo para disputar la gira de hierba o ya lo hace a final de verano, coincidiendo con los Masters 1.000 de Canadá, Cincinnati y el US Open.

El murciano aparecerá este lunes con 1.000 puntos menos al no defender su corona en Roma y todavía perderá otros 2.000 puntos al no estar en Roland Garros, donde es el campeón vigente. Si no regresa para la gira de hierba, se le descontarán también 500 puntos como campeón en Queen's y otros 1.300 como finalista en Wimbledon.