Alcaraz - Medvedev en directo: Horario y dónde ver las semifinales de Indian Wells 2026

El número 1 se mide al moscovita por un puesto en la gran final en el desierto californiano.

Carlos Alcaraz en Indian Wells

Alcaraz tumba a Norrie y se cita con Medvedev en su quinta semifinal consecutiva en Indian Wells | Reuters

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz disputará por quinta edición consecutiva las semifinales de Indian Wells, torneo que conquistó en 2023 y 2024, y lo hará frente a un viejo conocido: Daniil Medvedev.

El número 1 del mundo mantiene intacta su condición de invicto en 2026 (16-0) y quiere dar un paso más respecto al año pasado, cuando cayó en semifinales en el Tennis Garden.

Head to head: 6-2

El duelo ante Medvedev empieza a consolidarse como un clásico del circuito ATP. Ambos ya se enfrentaron en la final de 2024 en este mismo escenario, con triunfo para el murciano. El balance favorece claramente a Alcaraz, que domina el cara a cara por seis victorias a dos.

El español llega lanzado tras superar con solvencia a Cameron Norrie en cuartos de final, reafirmando el gran momento de juego que atraviesa en este inicio de temporada.

Enfrente estará un Medvedev que parece haber recuperado sensaciones tras una temporada anterior complicada. El ruso dejó en el camino al vigente campeón, Jack Draper -verdugo de Novak Djokovic- y buscará revancha ante un Alcaraz que vuelve a mostrarse intratable en el desierto californiano.

Horario y dónde ver el Alcaraz vs. Medvedev

El encuentro de semifinales de final en el ATP Indian Wells 2026 entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie se disputará este sábado 14 de marzo en un horario todavía por determinar. La otra semifinal la disputan Jannik Sinner y Alexander Zverev.

La crónica, el resultado en directo y las reacciones posteriores podrán seguirse en la web de Antena 3 Deportes, con toda la información actualizada del torneo de Indian Wells 2026.

