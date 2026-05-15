La Asociación Española de Árbitros de Fútbol piden medidas disciplinarias contra Florentino Pérez

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), organización que representa, defiende y acompaña al colectivo arbitral en España, ha informado de la presentación ante el Comité de Competición de una solicitud de expediente disciplinario contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por imputar "al estamento arbitral corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito" durante la rueda de prensa que ofreció el pasado 12 de mayo y en la entrevista junto a Josep Pedrerol en LaSexta un día después.

"Desde AESAF hemos presentado ante el Comité de Competición de la @rfef una solicitud de expediente disciplinario contra Florentino Pérez por sus declaraciones del 12 y 13 de mayo", informa AESAF.

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol denuncia que Florentino Pérez "convocó una rueda de prensa institucional en las instalaciones del Real Madrid en la que realizó graves declaraciones contra el estamento arbitral. Al día siguiente, el miércoles 13 de mayo a las 21:00 horas, reiteró dichas manifestaciones en una entrevista emitida en La Sexta. Ambas intervenciones tuvieron amplia repercusión mediática nacional e internacional".

Las frases exactas que denuncia AESAF de Florentino Pérez

En concreto, AESAF señala cuatro declaraciones realizadas por Florentino Pérez y que rescata de forma íntegra:

- Imputación de robo de títulos deportivos: "He estado aquí muchas temporadas y he ganado 7 Champions y 7 Ligas, porque las otras me las han robado. Corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros" (Rueda de prensa, 12 de mayo de 2026).

- Calificación de los hechos como el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol: "Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol" (Rueda de prensa, 12 de mayo de 2026).

- Acusación de enriquecimiento ilícito a árbitros: "Yo no he venido aquí a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona" (Rueda de prensa, 12 de mayo de 2026).

- Acusación de parcialidad reiterada en La Sexta: "Corrupción sistémica". "Siguen los mismos árbitros haciendo las mismas cosas, de una manera descarada". "Esta temporada nos han robado 16 o 18 puntos" (Entrevista en La Sexta, 13 de mayo de 2026).

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) estima que las declaraciones de Florentino Pérez "no pueden ampararse en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión ni de la crítica deportiva, dado que el Sr. Pérez no se limita a señalar errores arbitrales puntuales, sino que atribuye al Cuerpo Arbitral la perpetración de un delito continuado de corrupción durante dos décadas".

"La AESAF subraya que el presidente del Real Madrid actúa en todo momento como máximo representante institucional de uno de los clubes más mediáticos del mundo, lo que amplifica el impacto dañoso de sus palabras e incrementa su responsabilidad", recuerda la Asociación Española de Árbitros de Fútbol en el comunicado publicado en su página web.

"La AESAF solicita además que el Comité de Competición adopte con carácter cautelar y urgente un requerimiento al Sr. Pérez para que cese en la emisión de declaraciones de similar naturaleza mientras se tramita el procedimiento; que se declare su obligación de indemnizar al Colectivo Arbitral por el daño moral, reputacional y profesional causado; y que se requiera al Real Madrid C.F. la emisión de un comunicado público de rectificación y disculpa", señala AESAF.

Por último, la Asociación Española de Árbitros de Fútbol sostiene que las palabras del presidente del Real Madrid suponen "un ataque grave, injustificado y sistemático a la honra profesional e institucional del Colectivo Arbitral, sin respaldo en ninguna resolución judicial firme".