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Muere en un ataque israelí el líder del ala militar de Hamás, Izz al Din Haddad

Izz al Din Al Haddad era uno de los últimos altos rangos de largo recorrido en Hamás en la Franja de Gaza.

Funeral de Izz al Din al Haddad, comandante del ala militar de Ham&aacute;s

Funeral de Izz al Din al Haddad, comandante del ala militar de HamásEFE

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Iman Benataya
Publicado:

El comandante del brazo militar del movimiento islamista palestino Hamás, Izz al Din Haddad, ha muerto en un ataque israelí este pasado viernes. Lo han confirmado tanto el ejército de Israel como fuentes familiares del fallecido a la agencia de noticias palestina Sanad.

Por medio de un comunicado que también ha sido difundido a través de las redes sociales se ha dado a conocer que "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y la ASI (Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet) anuncian que ayer, viernes, en un ataque de precisión en la zona de la ciudad de Gaza, el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado".

Israel le atribuye el liderazgo actual de la rama militar de Hamás, las Brigadas Al Qassam, tras la muerte de su jefe, Mohamed Sinwar, en 2025. También le acusa de mantener rehenes en cautividad bajo su mando en la capital gazatí. En la noche del viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó de los ataques contra él a la familia de la exrehén Liri Albag (que salió de Gaza con vida), quien permaneció cautiva cuando Al Haddad lideraba a la milicia en la ciudad de Gaza.

Izz al-Din al-Haddad era uno de los últimos altos rangos de largo recorrido en Hamás en la Franja de Gaza. La agencia EFE ha podido confirmar su muerte este sábado al asistir al funeral de Al Haddad en una mezquita de la capital, en el que también estaban los cadáveres de su mujer y su hija. Paralelamente, las mezquitas de Gaza han anunciado también la muerte del líder de las Brigadas Ezzeldín al Qassam.

En total, siete personas murieron en el bombardeo israelí contra Al Haddad en un edificio del barrio de Rimal de la ciudad. Son más de 850 desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza en octubre de 2025.

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