Rafa Nadal se moja sobre el Real Madrid: "Ha habido decisiones erróneas"

Rafa Nadal ha cerrado este jueves cualquier opción de vincularse a una posible candidatura a la presidencia del Real Madrid, club del que es reconocido seguidor.

El extenista de Manacor quiso zanjar los rumores tras ser relacionado con el empresario Enrique Riquelme: "Ayer quise cortar de raíz lo que podían ser las especulaciones, vi que se me ligaba a la candidatura de Enrique Riquelme, entiendo que tuviera lógica y que se pudiese especular, pero, aunque tengo una buena relación, tengo un grandísimo respeto por Florentino y todo lo que es".

"Entiendo que se convoquen elecciones y los socios decidan si siguen confiando en Florentino como o si hay una alternativa"

"No quería alimentar una especulación de la cual no participo. Eso para evitar, no soy de desmentir, pero el fútbol es un mundo aparte y sólo quise dejar claro que no estoy en ese momento", abundó el balear.

Nadal también reconoció su vínculo con el club blanco y se ha mojado respecto a la situación deportiva: "Hay que reconocer con el Madrid que ha sido una temporada difícil, que las cosas no han salido bien, el deporte también es así, seguro que ha habido equivocaciones, decisiones erróneas, no pasa nada por reconocerlo después de tantísimos años tomando decisiones acertadas. Entiendo que se convoquen elecciones, los socios decidan si siguen confiando en Florentino como presidente o si hay una posible alternativa, que decidan los dueños del club quién quieren que sea su líder".

Un museo "muy especial" en la Rafa Nadal Academy

El ganador de 22 Grand Slam realizó estas declaraciones durante la inauguración de su nuevo museo en la Rafa Nadal Academy, en Manacor, un proyecto que definió como "uno de los proyectos más especiales" de su vida.

Bajo el lema 'Dentro de la Leyenda', el espacio recorre en dos plantas la trayectoria del extenista dentro y fuera de la pista, con un enfoque más centrado en su figura personal.

El recorrido comienza con un túnel audiovisual inmersivo que introduce al visitante en sus sueños de infancia y su pasión por el deporte, y continúa con diferentes áreas temáticas.

Entre ellas destaca la sala 'Leyendas del Deporte', con objetos de referentes como Michael Jordan, Serena Williams, Tiger Woods, Usain Bolt, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Pau Gasol.

También incluye espacios como la 'zona Orígenes', con recuerdos de su infancia, y 'Rey de la Tierra Batida', dedicada a su dominio histórico sobre la arcilla.

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