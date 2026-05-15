Mbappé apunta a Arbeloa: "No he jugado de inicio porque me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla"

El Real Madrid ganó al Real Oviedo (2-0) en un partido sin historia deportivamente hablando y que estuvo marcado por los pitos de la afición a los jugadores y, en especial, a un Mbappé que se llevó una tremenda bronca de la afición madridista cuando salió desde el banquillo en la segunda parte. El delantero parisino no se mordió la lengua en la zona mixta y quiso ofrecer u opinión sobre todo lo ocurrido en las últimas semana en el club blanco.

Para empezar apuntó directamente a Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, asegurando que no jugó de inicio ante el conjunto asturiano porque el técnico le había dicho que para él era el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.

"Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Pienso que he jugado bien, he dado una asistencia a Jude y hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre positivo", indicaba Mbappé ante la sorpresa de los periodistas.

Preguntado por esa palabras, el jugador francés aseguraba ue no estaba enfadad y ue iba a entrenar para poder ser titular.

"Pregunta al míster. Yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetar la opinión de un míster. Tengo que trabajar duro para ser titular", declaraba Mbappé.

"No he tenido ningún problema. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo. Yo solo tengo que trabajar para ser mejor que Brahim, Masantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos", añadía el delantero parisino.

Lejos de acabar su ataque contra Arbeloa, Mbappé reconocía ue nunca ve las ruedas de prensa de su entrenador y que en su casa siempre tiene puesta "la televisión francesa".

"Yo no miro las ruedas de prensa del míster. No sé lo que dice. Yo tengo la televisión francesa en casa, no la española", señalaba Mbappé.

"Prefiero hablar aquí, de mi boca. Es más claro. Yo prefiero hablar aquí"

El delantero galo también dejó un dardo indirecto hacia el vestuario y los jugadores que no hablan de forma directa.

"Prefiero hablar aquí, de mi boca. Es más claro. Yo prefiero hablar aquí. Sé que hay mucha gente que no habla y yo tengo que mirar a la prensa para saber lo que piensan. Al final yo prefiero hablar aquí, de mi boca, y así es más fácil y es más claro", afirmó el futbolista francés.

"¿Los pitos? Es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada, es una manera de expresar una opinión y no hay que cogerlo personal. A lo largo de mi carrera he tenido tiempo en el que la gente me pitaba, al final es la vida de un jugador del Real Madrid y un jugador famoso", indicó Mbappé.

Respecto a su polémico viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación de unas molestias musculares y su posterior ausencia en el clásico contra el Barcelona, a pesar de que dos días antes ya entrenó junto al resto de sus compañeros, Mbappé insistió en tener permiso del club.

"La verdad es que lo de no estar en Madrid tenía la autorización del club. Yo pienso que yo no era el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid. No he entendido ahí lo que dice la gente, pero hay que aceptarlo. Pienso que un futbolista no tiene siempre que entenderlo, es aceptarlo, ir adelante y pasar y cambiar la situación. Pienso que puedo cambiar esta situación fácilmente", explicó Mbappé.

"Fue una gran pena para mí no jugar el Clásico. Es un partido que me encanta jugar, siempre he metido goles contra ellos. Fue una pena para mí no estar ahí y ayudar al equipo. Así es la vida", admitió el futbolista de Bondi.

"Tuvimos una estructura de juego y lo hemos perdido"

Mbappé también defendió la labor de Xabi Alonso en la primera parte de la temporada y apuntó a que en esos mese "tenían “una estructura" que han perdido en la segunda mitad del año.

"Empezamos bien la temporada. Fuimos líderes en liga, en el top 8 de la Champions... Pero perdimos todo en la segunda mitad de temporada. Duele mucho porque tuvimos una estructura de juego y lo hemos perdido. Y eso duele mucho. Tenemos que aprender y aceptar las críticas para volver el próximo año", opinó Mbappé.

"Tenía una gran relación con Xabi. Va a ser un gran entrenador, pero es el pasado. Hay que mirar adelante. Es muy fácil. No hemos ganado títulos. Duele porque teníamos la oportunidad de hacer algo mejor y lo demostramos en la primera mitad de temporada. Todos tenemos la responsabilidad de cambiar eso y el equipo tiene que ganar", averó Mbappé.

Los periodistas le preguntaron sobre si sopesaba una salida del club blanco.

"¿Por qué? No. Soy muy feliz aquí. Nadie se va a morir esta noche y es normal cuando no ganamos. La afición elige jugadores para pitar y pienso que es normal. Ha pasado en el Real Madrid y ha pasado en todos los clubes del mundo, no sé lo que hay de muy especial en eso; cuando no ganamos, así es la vida", reiteró Mbappé.

Por último, el futbolista francés elogió la labor de Florentino Pérez al frente del Real Madrid y admitió no haber ayudado al equipo a ganar títulos.

"El presi es el mejor presi del mundo, el mejor presi de la historia del Real Madrid, tenemos la suerte de tenerle y pienso que es un poco difícil el tratamiento por todo lo que ha hecho para el Real Madrid... Pero pienso que es normal que la gente exprese una opinión, que no está contenta; pero no tienen que olvidar todo lo que ha hecho el presi para este club", resaltó el atacante galo.

"Al final es un honor para nosotros tenerlo y esperemos que vayamos a tenerlo el máximo tiempo posible", completó sobre Florentito Pérez.

"Yo me he equivocado no ayudando al equipo a ganar títulos, es lo más importante. Lo importante aquí es ganar títulos, en eso me he equivocado como todos mis compañeros. Estas cosas son opiniones, la gente no sabe el contexto de todo, de por qué me fue ahí, si yo he tenido la autorización del club o no..., que yo sí tenía y al final eso únicamente vende papel y hace cosa a la gente. Pero la única cosa que es importante para mí, mi foco, es ganar títulos", concluyó Mbappé.