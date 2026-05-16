Mercedes Martín advierte de un giro térmico: "Del frío de marzo al calor de verano en apenas unos días"

España encara la recta final de la semana con un ambiente más propio de mediados de marzo que de mediados de mayo. El aire frío que ha llegado tras el paso de un frente dejará temperaturas entre 5 y 8 grados por debajo de lo habitual para estas fechas, con sensación fresca en buena parte del país y heladas puntuales durante la madrugada del sábado en zonas del interior.

El cambio, sin embargo, será rápido. Desde este mismo fin de semana, los termómetros empezarán a recuperarse durante la tarde y, de cara al miércoles, el escenario será muy distinto: las temperaturas podrían situarse entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, con valores prácticamente veraniegos en muchos puntos del país.

Este viernes, las tormentas y la nieve han sido noticia en la mitad norte peninsular. Además, las temperaturas han bajado especialmente en el este peninsular y en Baleares. Mientras Murcia ha podido alcanzar los 27 grados, ciudades como Pamplona, Burgos o Vitoria no han pasado de los 12.

Fin de semana frío

Hoy sábado hemos amanecido con temperaturas muy bajas. En amplias zonas del interior, los termómetros han bajado de los 5 grados durante la madrugada y algunas ciudades, como Burgos, Soria o Palencia, se han quedado cerca de los 0 ºC. Las heladas se han concentrado sobre todo en zonas de montaña y páramos.

Durante el día, las máximas empezarán a recuperarse en casi todo el país, salvo en el sureste, aunque el ambiente seguirá siendo frío para la época. En buena parte de la mitad norte no se alcanzarán los 18 grados, mientras que Sevilla rondará ya los 28.

Las lluvias irán a menos a medida que el anticiclón gane terreno. Hoy sábado todavía podrá llover débilmente en el extremo norte y no se descarta algún chaparrón por la tarde en Andalucía oriental. Mañana domingo será una jornada más estable en general, con algunas nubes y lluvias débiles en el extremo norte y posibles tormentas por la tarde en zonas montañosas del este peninsular. La cota de nieve subirá hasta unos 1.800 metros.

Llega el verano de golpe

La próxima semana comenzará con un ascenso claro de las temperaturas. El lunes y el martes los valores ya serán más propios de mediados de mayo, pero el miércoles llegará el cambio más evidente. Ese día se podrán superar los 25 grados de forma generalizada en la península, con máximas de 30 a 32 grados en el nordeste, el centro y la mitad sur. En los valles del Guadalquivir y del Guadiana se podrían alcanzar, e incluso superar, los 34 grados.

Mercedes Martín | Antena3.com

Ese ambiente cálido podría mantenerse o intensificarse en los días siguientes, aunque habrá que confirmarlo con las próximas salidas de los modelos.

En cuanto a las precipitaciones de la próxima semana, serán en general escasas. Podrá haber algunos chubascos en el nordeste de Cataluña y, de forma más aislada, en otras zonas de los tercios norte y este peninsular.

Canarias, con alisios

En Canarias predominarán los vientos alisios, que soplarán con intensidad en zonas expuestas y arrastrarán nubes al norte de las islas de mayor relieve, donde podrá registrarse alguna lluvia débil. Las temperaturas se mantendrán suaves y sin grandes cambios durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, aunque a partir del miércoles o jueves también podría producirse una subida acusada de los termómetros.

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