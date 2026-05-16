Arbeloa: "Mourinho es el número 1, el 'uno di noi'"

En la que puede ser una de sus últimas ruedas de prensa, Álvaro Arbeloa refrendó el liderazgo, la autoridad y el cariño que le profesa al que puede ser su sustituto en el banquillo del Real Madrid, José Mourinho.

"Mourinho es el 1, si viene estaré contento de verle en casa"

El todavía entrenador blanco definió al portugués como "el número 1": "Es y será siempre 'uno di noi'. Si está aquí la temporada que viene, estaré muy contento de verle aquí en casa", explicó.

Mourinho no reconoce contacto alguno con el Madrid

Mourinho, que dirigió al Real Madrid de 2010 a 2013, podría volver a la capital española, aunque de momento no ha querido confirmar contacto alguno con la entidad madridista: "Con el Real Madrid no he tenido ningún contacto. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura", es más, lejos de pronunciarse confirmó que lo que sí le ha llegado es una propuesta de renovación del Benfica: "La recibí el miércoles, fue entregada a mi representante Jorge Mendes, propuesta que no quise ver, ni conocer, ni analizar; solo lo haré a partir del domingo", concluyó.

Arbeloa, por su parte, volvió a ser preguntado por las 'explosiva' declaraciones de Mbappé después del Real Madrid-Oviedo, donde llegó a declarar ante la prensa que Arbeloa le dijo que era "el cuarto delantero de la plantilla" y que trabajaría para "ser mejor que Mastantuono, Gonzalo...", palabras que sorprendieron a un Arbeloa que se mojó minutos después y que habiendo pasado más de 24 horas ha querido suavizar.

"¿Mbappé? Antes de rueda de prensa le dicho que 'tranquilo', que me encargaba yo de todo. Entiendo que el otro día no estuviera contento, y me gusta"

"Me lo he encontrado viniendo aquí (rueda de prensa) y le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Todo lo que dijo Kylian en zona mixta es algo que ya había hablado con él antes. Yo le doy mucha más naturalidad porque, como siempre les digo a mis jugadores, he estado ahí. Entiendo cómo se sienten los jugadores en todas las situaciones. Sé lo que es jugar todos los días, sé lo que es jugar menos, sé lo que es no jugar... Entiendo cómo se sienten los jugadores cuando no juegan, lo entiendo perfectamente. Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta", detalló el exlateral de Real Madrid y Liverpool.

El equipo blanco visitará este domingo al Sevilla en el Sánchez Pizjuán en el penúltimo partido de la presente temporada, con nada en juego, exceptuando la lucha de Mbappé y Muriqi por el pichichi (23 a 21 goles respectivamente).

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