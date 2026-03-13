Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz tira de guasa disfrazándose de abeja en la pista de Indian Wells

El momentazo viral del murciano con unos aficionados tras su pase a semifinales en el torneo californiano. ¿Cuál es el origen de la escena?

Carlos Alcaraz, disfrazado de abeja en Indian Wells

Alcaraz tumba a Norrie y se cita con Medvedev en su quinta semifinal consecutiva en Indian Wells | X @BNPPARIBASOPEN

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz continúa intratable en 2026. En la madrugada de este viernes selló su clasificación para las semifinales de Indian Wells tras imponerse a Cameron Norrie por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos. Pero más allá del resultado, el murciano dejó uno de los momentos más simpáticos del torneo.

Un grupo de aficionados que le sigue en cada partido en el desierto californiano acudió, una vez más, disfrazado de abejas. La escena tiene un origen curioso: en 2024, Alcaraz tuvo que abandonar la pista en pleno encuentro ante Alexander Zverev por la irrupción de un enorme enjambre de abejas.

Tras el partido, mientras firmaba autógrafos y se hacía fotos, uno de esos disfraces cayó desde la grada hasta la pista. Entre risas, aplausos y gritos de ""olé, olé, olé!", el número 1 del mundo no dudó en ponérselo ante el entusiasmo del público.

"Fue la primera vez que vi algo así"

"Es una historia divertida porque ya sabéis lo que pasó en Indian Wells, fue la primera vez que vi algo así en una pista de tenis. Después vi a un grupo que estaban disfrazados de abeja. Es divertido verles en las gradas y animando con ese disfraz. El otro día estuve con ellos un poco al final del partido", explicó el de El Palmar.

El murciano también relató cómo vivió el momento: "Me dieron un disfraz de abeja y me dijeron 'póntelo, póntelo', así que lo hice por ellos, porque animaron desde el primer punto al último. Pensé que tenía que hacerlo, pero es divertido".

