Así están viviendo los candidatos su jornada de reflexión

Los candidatos a la Presidencia de la Junta afrontan la jornada de reflexión con planes alejados de los grandes actos políticos tras dos intensas semanas de campaña electoral. Paseos por Sevilla, encuentros informales con amigos, tareas domésticas o visitas a la Feria de Jerez marcarán una jornada de descanso antes de la cita con las urnas de este domingo.

Antonio Maíllo

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, aprovecha la jornada de reflexión para pasear por el barrio sevillano de San Julián, y realizar algunas compras cotidianas.

Juanma Moreno

Juanma Moreno sobre las 11.00 horas tendrá una cerveza con amigos, estamos pendientes de imágenes.

José Ignacio García

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, estará por la mañana volviendo a Jerez tras el mitin de cierre en Sevilla, donde aprovechará para recoger, ordenar, limpiar y lavar ropa tras dos semanas intensas de campaña y viajes, en los que ha recorrido más de 5.200 km por toda Andalucía. Por la tarde irá a la feria de Jerez.

A lo largo de la jornada, los distintos candidatos irán desvelando sus planes antes de la cita electoral de este domingo, por lo que esta información se actualizará conforme se conozcan nuevos detalles y se publiquen imágenes de sus actividades.

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