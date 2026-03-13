Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Indian Wells

Alcaraz tumba a Norrie y se cita con Medvedev en su quinta semifinal consecutiva en Indian Wells

El murciano se deshace del incómodo Norrie (6-3 y 6-4) y encadena 16 partidos ganados en 2026. La otra semifinal, Sinner-Zverev.

Alcaraz saluda a Cameron Norrie en Indian Wells

Alcaraz tumba a Norrie y se cita con Medvedev en su quinta semifinal consecutiva en Indian Wells | EFE

Publicidad

Carlos Alcaraz sigue imparable en 2026. El número 1 del mundo ha derrotado esta madrugada al británico Cameron Norrie por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos y alcanza así su quinta semifinal consecutiva en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde se medirá al ruso Daniil Medvedev.

El murciano amplía además su pleno de victorias este año hasta el 16-0, una racha en la que ya ha conquistado el Open de Australia y el ATP 500 de Doha.

Alcaraz golpea primero

Norrie llegaba como uno de los pocos jugadores capaces de competir con el español —había ganado tres de sus últimos cinco enfrentamientos— y fue el primero en plantar batalla. Sin embargo, Alcaraz abrió brecha con una rotura para el 4-2 en el primer set.

El británico respondió con un 'break' en blanco tras cuatro errores del español en la red, pero la reacción duró poco. Alcaraz volvió a romper para el 5-3 y cerró la manga con su servicio por 6-3.

Reacción... y respuesta inmediata

En el segundo set, Norrie dio un paso al frente y apostó por un tenis más agresivo. Salvó una bola de 'break' en el primer juego y consiguió romper el servicio del murciano para ponerse 2-0.

Pero Alcaraz reaccionó de inmediato y recuperó la igualdad en el siguiente juego. Desde la grada, su entrenador Samuel López le pedía calma y construcción del punto antes de subir a la red.

El partido entró entonces en una fase vibrante, con ambos buscando las líneas y arriesgando en cada intercambio.

El de El Palmar logró una nueva rotura para el 3-2 y con 5-3 dispuso de dos bolas de partido al resto que no pudo convertir. No falló con su servicio: 6-4 y billete a semifinales.

Alcaraz firmó 27 golpes ganadores por 15 de Norrie y fue decisivo al resto, llevándose el 41% de los puntos al primer saque del británico y el 62% al segundo, lo que le permitió sumar cuatro roturas en total.

Medvedev, siguiente obstáculo

En semifinales, el español se medirá este sábado a Daniil Medvedev (n.11), que eliminó al vigente campeón Jack Draper por 6-1 y 7-5.

Alcaraz domina el cara a cara ante el ruso por 6-2, incluido el triunfo en la final de Indian Wells 2024, su segunda corona en el desierto californiano.

La otra semifinal enfrentará al italiano Jannik Sinner (n.2) y al alemán Alexander Zverev (n.4).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sinner somete a un gran Fonseca y Davidovich cae tras desaprovechar dos match ball ante Tien

Jannik Sinner y Alejandro Davidovich, en Indian Wells

Publicidad

Deportes

Alcaraz saluda a Cameron Norrie en Indian Wells

Alcaraz tumba a Norrie y se cita con Medvedev en su quinta semifinal consecutiva en Indian Wells

Jannik Sinner celebra una victoria en Indian Wells

Jannik Sinner aplasta a Tien y se cita con Zverev en las semifinales de Indian Wells

El momento en el que Cecilia Sopeña cae por la pendiente próxima al barranco

El espeluznante accidente de la ciclista e influencer Cecilia Sopeña: "En la bici nunca he pasado miedo, esta vez sí"

Armand Duplantis tras lograr saltar 6,31 metros en la reunión Mondo Classic de Uppsala
Salto con pértiga

Armand Duplantis establece un nuevo récord de pértiga: ¡6,31 metros!

Claudio Tapia, a su llega a un juzgado de Buenos Aires
Fútbol

Claudio Tapia, sobre la Finalissima: "Yo quiero que se juegue en el Monumental"

Daniil Medvedev celebra un punto ante Alex Michelsen
Indian Wells

Daniil Medvedev señala el golpe más diferencial de Alcaraz: "Muy difícil de defender"

El tenista ruso, en cuartos de Indian Wells tras vencer a Alex Michelsen (6-2 y 6-4), analizó su actual nivel de juego y las mayores fortalezas de Carlos Alcaraz.

Donald Trump, en la Casa Blanca
Mundial 2026

El aviso de Donald Trump a la selección de Irán de cara al Mundial: "Es bienvenida, pero realmente no creo..."

El presidente de Estados Unidos recomienda a la selección de Irán no acudir a la Copa Mundial de Fútbol "por su propia seguridad".

Así es Baseline, el sistema de entrenamiento inteligente diseñado por una empresa española

De la libreta a la inteligencia artificial: una cámara española analiza en tiempo real cómo juegas al tenis

Fede Valverde celebra uno de sus goles ante Donnarumma

Un Valverde histórico destroza al Manchester City con un hat-trick que acerca al Real Madrid a cuartos (3-0)

Eric Cantona, leyenda del Manchester United

Éric Cantona: "Si un presidente decide ir a la guerra, tiene que ser el primero en ir al frente"

Publicidad