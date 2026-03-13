Alcaraz tumba a Norrie y se cita con Medvedev en su quinta semifinal consecutiva en Indian Wells

Carlos Alcaraz sigue imparable en 2026. El número 1 del mundo ha derrotado esta madrugada al británico Cameron Norrie por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos y alcanza así su quinta semifinal consecutiva en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde se medirá al ruso Daniil Medvedev.

El murciano amplía además su pleno de victorias este año hasta el 16-0, una racha en la que ya ha conquistado el Open de Australia y el ATP 500 de Doha.

Alcaraz golpea primero

Norrie llegaba como uno de los pocos jugadores capaces de competir con el español —había ganado tres de sus últimos cinco enfrentamientos— y fue el primero en plantar batalla. Sin embargo, Alcaraz abrió brecha con una rotura para el 4-2 en el primer set.

El británico respondió con un 'break' en blanco tras cuatro errores del español en la red, pero la reacción duró poco. Alcaraz volvió a romper para el 5-3 y cerró la manga con su servicio por 6-3.

Reacción... y respuesta inmediata

En el segundo set, Norrie dio un paso al frente y apostó por un tenis más agresivo. Salvó una bola de 'break' en el primer juego y consiguió romper el servicio del murciano para ponerse 2-0.

Pero Alcaraz reaccionó de inmediato y recuperó la igualdad en el siguiente juego. Desde la grada, su entrenador Samuel López le pedía calma y construcción del punto antes de subir a la red.

El partido entró entonces en una fase vibrante, con ambos buscando las líneas y arriesgando en cada intercambio.

El de El Palmar logró una nueva rotura para el 3-2 y con 5-3 dispuso de dos bolas de partido al resto que no pudo convertir. No falló con su servicio: 6-4 y billete a semifinales.

Alcaraz firmó 27 golpes ganadores por 15 de Norrie y fue decisivo al resto, llevándose el 41% de los puntos al primer saque del británico y el 62% al segundo, lo que le permitió sumar cuatro roturas en total.

Medvedev, siguiente obstáculo

En semifinales, el español se medirá este sábado a Daniil Medvedev (n.11), que eliminó al vigente campeón Jack Draper por 6-1 y 7-5.

Alcaraz domina el cara a cara ante el ruso por 6-2, incluido el triunfo en la final de Indian Wells 2024, su segunda corona en el desierto californiano.

La otra semifinal enfrentará al italiano Jannik Sinner (n.2) y al alemán Alexander Zverev (n.4).

