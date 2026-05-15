Mourinho: "Con el Real Madrid no he tenido ningún contacto"

El nombre de José Mourinho suena con fuerza para ocupar el banquillo del Real Madrid la próxima temporada y, pese a que Florentino Pérez no quiso entrar a valorar el posible regreso del portugués en la entrevista con Josep Pedrerol en laSexta, desde muchos medios se apunta a que es el principal candidato para tomar las riendas del conjunto blanco la próxima temporada. El actual entrenador del Benfica ha comparecido este viernes en rueda de prensa, antes del último partido del equipo lisboeta en esta campaña ante el Estoril, asegurando que no ha tenido "ningún contacto" con el club madridista y que solo abordará u futuro a partir del domingo.

"Con el Real Madrid no he tenido ningún contacto. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura", ha explicado José Mourinho.

"Recibí una propuesta de renovación del Benfica el miércoles, que fue entregada a mi representante (Jorge Mendes), propuesta que no quise ver, ni conocer, ni analizar; solo lo haré a partir del domingo", aclaró The Special One.

Mourinho sí explicó que "la próxima semana será importante para mí, para mi futuro".

"Mi agente se reunió con el Benfica y me dijo: 'Tengo una propuesta oficial que te voy a enviar'. Yo le dije: 'No quiero, envíamela el domingo'. En cuanto al Real Madrid, nunca me dijo que hubiera una propuesta que mostrarme. Pero si me lo dijera, le diría exactamente lo mismo", explicó Mourinho.

Mourinho, sobre la situación de Arbeloa: "Me duele porque es un amigo y..."

La actualidad del Real Madrid y un hipotético regreso al Santiago Bernabéu, donde ocupó el banquillo entre 2010 y 2013, centraron la conferencia de prensa del técnico luso, quien dijo que le "duele" ver las dificultades que atraviesa el actual entrenador y "amigo", Álvaro Arbeloa.

"Me duele porque es un amigo y (Arbeloa) ha dado el alma y la vida por mí como jugador y, en el momento en el que pasó a ser a entrenador del Real Madrid... Existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo de que las cosas vayan bien", se ha sincerado Mourinho.

"Pero así es la vida de un entrenador, yo bromeo mucho con mis exjugadores que luego se hacen entrenadores y les digo: 'Espera un par de años y ya verás cuántos pelos blancos tendrás'", ha subrayado el entrenador de Setúbal.

Además, José Mourinho se negó a comentar la reciente conferencia de prensa del presidente del Madrid, Florentino Pérez, en la que anunció elecciones para la dirección del club y cargó contra la prensa.

"No la vi. Y, aunque la hubiera visto, ¿Quién soy yo para comentar las declaraciones de un presidente? Nunca lo hago. Y mucho menos de un presidente con la historia de don Florentino", ha señalado José Mourinho.