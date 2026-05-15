Iskander Sagarminaga logra cruzar a nado el Canal de Kaiwi: "Llevas cinco kilómetros, ves todo ese mar y lo normal es rendirse"

De madrugada el español Iskander Sagarminaga se echaba al agua y comenzaba su aventura de cruzar el canal de Kaiwi, en Hawai en pleno océano Pacífico. Por delante, 45 kilómetros de recorrido a nado en aguas abiertas. Su punto de partida fue la isla de Oahu hasta Molokai. Las expectativas sobre la travesía eran buenas.

"Había luna llena, pintaba todo bien", eran las primeras impresiones de Iskander al comenzar su aventura y nos las ha contado a Antena3 Deportes en una entrevista desde Hawái.

Pero a pesar de sus positivas palabras nadie dijo que sería fácil, las cosas se fueron complicando a medida que avanzaba en el recorrido y todo lo que podía ponerse en contra, se puso. "Llevas cinco horas y cinco kilómetros... ¿Cómo? Pero si yo cinco kilómetros los hago en hora y cuarto", así nos contaba el nadador vasco, natural del Galdácano, su sorpresa al conocer el recorrido a las cinco horas de prueba.

La corriente fue su gran enemiga durante la travesía. "El mar se empezó a poner mal, las olas, el viento", recuerda Iskander Sagarminaga.

Iskander Sagarminaga era consciente de que el camino no iba a ser fácil y los metros empezaban a pesar ."Llevas cinco kilómetros, ves todo ese mar y lo normal es rendirte", cuenta Iskander sobre lo que se le pasó por la cabeza en varios momentos.

Aún así no se rindió y continúo adelante contra viento y marea. Desde el lancha de acompañamiento, su pareja iba ilustrando con distintos dibujos algunos de los momentos de la travesía para dejar constancia de la aventura.

Octava persona que logra cruzar a nado el Canal de Kaiwi

Pasaban las horas y llegaba la noche, Iskander seguía nadando y su cabeza seguía dando vueltas a un imposible: "No veo nada, si a falta de doscientos metros para el final me pica una carabela portuguesa en cara, me va a dar un shock y no llego".

Pero nada de eso ocurrió y 18 horas y 53 minutos después llegaba a Molokai habiendo completado los 45 kilómetros de travesía del canal de Kaiwi. "Ha costado, no ha sido fácil, hemos estado con todas las corrientes en contra", eran las primeras palabras de Iskander al subir a lancha.

Se convierte en la octava persona del mundo en conseguir esta travesía de las más de cien que lo han intentado. Esta hazaña está dentro de su reto de cruzar los siete océanos que se ha propuesto. Las siguientes aventuras de nadar en aguas abiertas tienen como escenario Gibraltar, Nueva Zelanda y Japón.

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