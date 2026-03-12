Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Indian Wells 2026

Jannik Sinner aplasta a Tien y se cita con Zverev en las semifinales de Indian Wells

El de San Cándido doblega a Learner Tien en dos sets (6-1 y 6-2) y se enfrentará a Zverev en las semifinales de Indian Wells.

Jannik Sinner celebra una victoria en Indian Wells

Jannik Sinner celebra una victoria en Indian WellsEfe

Jannik Sinner, número 2 del ranking, no dio opción a Learner Tien y selló por la vía rápida (6-1 y 6-2) su billete para las semifinales del torneo de Indian Wells 2026. El italiano se enfrentará a Alexander Zverev, quien también ofreció un gran nivel para superar a Arthur Fils (6-2 y 6-3). Los dos cabezas de serie de la parte inferior del cuadro no han fallado y se enfrentarán este sábado en una de las semifinales del primer masters 1.000 de la temporada.

El pupilo de Darren Cahill apabulló a Learner Tien (n.27) en una hora y seis minutos de contienda. Con un 83% de puntos ganados con su primer saque y un 56% con el segundo, Sinner fue muy superior a un Tien que pagó sus erráticas estadísticas con el servicio: 59,2% de puntos ganados con el primero y 48,3% con el segundo. El ganador de cuatro grand slam convirtió cuatro de las cinco bolas de break de las que disfrutó, mientras que Tien no pudo convertir ninguna de las cuatro opciones de rotura de las que disfrutó.

No hubo historia en el primer set, con un Sinner que logró dos breaks para dispararse hasta el 5-1 y cerrar la manga con su servicio. Learner Tien pudo meterse en el partido en el segundo set, tuvo dos bolas de break para colocarse 0-2, pero ambas fueron salvadas por el italiano. El de San Cándido, salvada esa delicada situación, ya no dio opción a Tien y cerró el segundo set y el partido por la vía rápida (6-1 y 6-2).

Su rival en las semifinales del sábado será el alemán Alexander Zverev, que ganó en su cruce de cuartos de final al francés Arthur Fils (6-3 y 6-2), finalista en Doha, en una hora y 22 minutos de pleito. Sinner buscará su primera final en Indian Wells; al igual que un Zverev que nunca ha pisado la última ronda en el desierto californiano.

El cara a cara refleja un 6-4 favorable a Sinner, quien se ha impuesto en los últimos cinco duelos (round robin de las ATP Finals 2025, semifinal Masters París 2025, final Vienna 2025, final Open de Australia 2025, y semifinales de Cincinnati 2024.

Alexander Zverev imperó ante Sinner en cuatro ocasiones: 1/8 del US Open 2023, 1/4 de Montecarlo 2022, 1/8 del US Open 2021 y semifinal de Colonia 2020. En el primer partido ante ambos, en los 1/8 de Roland Garros 2020, ganó Sinner.

Cuartos de final Indian Wells 2026

