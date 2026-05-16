Cuba afronta su momento más crítico bajo la presión de Estados Unidos

Estados Unidos ha intensificado la presión política y económica sobre Cuba en un momento de máxima debilidad en la isla, debido a la crisis energética, la falta de alimentos y combustible y el descontento social. La Administración Trump considera que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel se encuentra en una situación límite y que el sistema atraviesa su momento más delicado en décadas.

Aislamiento económico

Washington ha reforzado las sanciones y mantiene una estrategia orientada a aumentar el aislamientoeconómico del régimen cubano. La reducción del suministro de petróleo procedente de Venezuela, aliado clave de La Habana durante las últimas décadas, ha agravado la situación energética del país y provocado cortes eléctricos de más de 20 horas al día en gran parte del territorio.

Donald Trump aseguró recientemente que Cuba atraviesa una situación crítica y afirmó que el país "necesita ayuda". El presidente añadió: "Así que ya veremos, tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba". También ha reiterado en varias ocasiones su deseo de impulsar un cambio político en la isla.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a la cúpula militar cubana de controlar gran parte de la economía mientras la población vive una situación de pobreza y escasez cada vez más grave.

La crisis afecta especialmente al funcionamiento diario de la isla. El transporte público y parte de la actividad económica continúan afectados por la escasez de combustible. La inflación y la falta de productos básicos también han empeorado durante los últimos meses.

Raúl Castro, figura clave en el Gobierno cubano

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estudia procesar a Raúl Castro, exjefe de Estado y hermano menor del líder revolucionario ya fallecido Fidel Castro, por su presunta implicación en el derribo en 1996 de las avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Murieron cuatro personas tras ser abatidas las aeronaves por cazas cubanos en aguas internacionales.

Al mismo tiempo, Washington mantiene contactos discretos con el Gobierno cubano. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió recientemente en La Habana con funcionarios del régimen y con un nieto de Raúl Castro para trasladar un mensaje de la CasaBlanca en el que se reclamaban reformas económicas y políticas ante la crisis que atraviesa la isla.

La figura de Raúl Castro continúa siendo considerada clave dentro de la estructura de poder cubana, a pesar de su retirada formal de la primera línea política. Distintos sectores en Washington creen que el exdirigente mantiene capacidad de influencia sobre las Fuerzas Armadas y sobre las principales decisiones estratégicas del régimen.

Cuba acusa a Estados Unidos

Desde el Gobierno de Cuba se acusa a Estados Unidos de agravar la situación mediante las sanciones y el embargo económico. Mientras tanto, Trump sostiene que el endurecimiento de la presión busca favorecer cambios políticos y económicos en la isla.

La situación actual coincide además con un aumento de la emigración cubana y con un deterioro progresivo de los servicios básicos, siendo la situación actual una de más complejas desde la década de 1990.

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