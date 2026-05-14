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Lista de Francia para el Mundial 2026: Mbappé lidera una convocatoria sin Camavinga

El centrocampista galo del Madrid no ha sido convocado por Didier Deschamps para la cita de EE.UU., Canadá y México.

Camavinga, amonestado en el &uacute;ltimo Cl&aacute;sico

Camavinga, amonestado en el último ClásicoReuters

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El jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga se queda fuera de la lista de jugadores convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el próximo Mundial y en la que otro madridista, Kylian Mbappé, vuelve a ser la gran estrella gala.

Deschamps, que presentó este jueves la lista de los 26 elegidos en una entrevista al canal TF1, justificó la ausencia de Camavinga porque "sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones".

"Es todavía joven", añadió el seleccionador, que dijo entender la "decepción" que estará experimentando por no figurar en la lista.

La lista de Deschamps

Porteros: Porteros: Maignan, Samba y Risser.

Defensas: Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Lacroix, Saliba y Upamecano.

Centrocampistas: Kanté, Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni y Zaïre-Emery.

Delanteros: Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise y Marcus Thuram.

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