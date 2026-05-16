Encuentran el cuerpo sin vida del montañero de 61 años desaparecido en los Picos de Europa

Las autoridades han localizado este sábado el cuerpo sin vida del montañero británico de 61 años que desapareció el pasado jueves en la Posada de Valdeón, León, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa.

El cadáver se encontraba en el Canal de Moeño, en el término municipal de Posada de Valdeón, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Llamó diciendo que estaba desorientado y cansado

La llamada del propio montañero tuvo lugar el jueves a las 19:12 horas de la tarde, en la cual comunicaba encontrarse desorientado, cansado y con escaso equipamiento mientras regresaba de una ruta hacia Caín.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil consiguió que el alertante facilitara una coordenada aproximada de su ubicación y más tarde se movilizó un equipo del Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil con un helicóptero de rescate para llegar a la zona donde se encontraba el cuerpo del montañero fallecido.

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