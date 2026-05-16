Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Barcelona

OFICIAL: Robert Lewandowski dejará el Barcelona a final de temporada

El polaco deja el Barça tras ganar tres Ligas en cuatro años y ser pichichi en la temporada 2022-2023.

Robert Lewandowski celebra un gol con el Barcelona

Robert Lewandowski celebra un gol con el BarcelonaReuters

Publicidad

Robert Lewandowski ha anunciado este sábado que dejará el FC Barcelona cuando termine la presente temporada tras cuatro años en el club azulgrana, donde ha conquistado, entre otros títulos, tres Ligas y ha marcado 119 goles en 191 partidos.

"Ha sido el capítulo más increíble de mi carrera"

"Después de cuatro años llenos de desafíos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está completa. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el amor que recibí de los fans desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça está de vuelta donde pertenece. Visca el Barça. Viva Cataluña", escribió el polaco en su perfil de Instagram

El club catalán ha querido despedir a su leyenda: "Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre". El delantero polaco dejó el Bayern a finales de 2021 para incorporarse a un Barça que venía de perder una Liga y que atravesaba una crisis a nivel europeo, competición en la que cayó en 1/16 ante el Manchester United y un año antes de su llegada hizo lo propio ante el Eintracht en la ronda de cuartos.

Sin Champions pero con tres Ligas en cuatro años

Lewandowski no ha podido hacer campeón de Champions al Barça - no la gana desde 2015- y lo más cerca que estuvo fue el año pasado, cuando llegó a semifinales y cayó ante el Inter de Milán en una eliminatoria que finalizó 7-6 para los italianos.

No obstante, durante su periplo en el Barça ha sido tres veces campeón de Liga en cuatro años y ha levantado tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

Además, fue pichichi de Liga en su primera temporada y ha estado en el top 3 de máximos goleadores en tres de los cuatro años.

Lewandowski cumplirá 38 años en agosto, por lo que el club busca ahora un sustituto más joven de cara a los próximos años: "He trabajado cuatro años con Robert y he ganado todos mis títulos con él. Ha sido un privilegio trabajar con él. Es un profesional que cada día da lo mejor para su cuerpo, para estar al nivel más alto. Es el modelo perfecto para los jóvenes, por eso sigue a este nivel. Si quiere cambiar, es bueno para él y quizás también para el club, porque podremos reestructurar al equipo", dijo Flick sobre Robert.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Iskander Sagarminaga logra cruzar a nado el Canal de Kaiwi: "Llevas cinco kilómetros, ves todo ese mar y lo normal es rendirse"

Iskander Sagarminaga cruzando a nado el Canal de Kaiwi

Publicidad

Deportes

Carlos Sainz da la primera vuelta a 'Madring': "Muy sorprendente"

Carlos Sainz da la primera vuelta a 'Madring': "¡La Monumental es ciega!.. Muy sorprendente"

Encuentran el cuerpo sin vida del montañero de 61 años desaparecido en los Picos de Europa

Encuentran el cuerpo sin vida del montañero de 61 años desaparecido en los Picos de Europa

Robert Lewandowski celebra un gol con el Barcelona

OFICIAL: Robert Lewandowski dejará el Barcelona a final de temporada

Arbeloa durante una rueda de prensa
Real Madrid

Arbeloa: "Mourinho es el número 1, el 'uno di noi'"

Iskander Sagarminaga cruzando a nado el Canal de Kaiwi
Natación

Iskander Sagarminaga logra cruzar a nado el Canal de Kaiwi: "Llevas cinco kilómetros, ves todo ese mar y lo normal es rendirse"

Rafa Nadal presenta el nuevo museo de su Academia en Manacor
Tenis

Rafa Nadal analiza la lesión de Alcaraz: "Ha tomado las decisiones adecuadas y está haciendo..."

El extenista balear reconoce haber hablado con Alcaraz sobre la lesión que padece en la muñeca derecha y ofrece su opinión sobre la misma.

José Mourinho, en el partido ante el SC Braga
Real Madrid

Mourinho: "Con el Real Madrid no he tenido ningún contacto"

El entrenador del Benfica asegura que solo pensará en su futuro a partir del domingo, cuando acabe la Liga portuguesa.

Florentino Pérez, en el palco del Bernabéu este jueves

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol piden medidas disciplinarias contra Florentino Pérez

Álvaro Arbeloa, en el Santiago Bernabéu

Arbeloa contesta a Mbappé: "Ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien"

Kylian Mbappé, en el banquillo del Santiago Bernabéu

Mbappé apunta a Arbeloa: "No he jugado de inicio porque me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla"

Publicidad