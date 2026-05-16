OFICIAL: Robert Lewandowski dejará el Barcelona a final de temporada

Robert Lewandowski ha anunciado este sábado que dejará el FC Barcelona cuando termine la presente temporada tras cuatro años en el club azulgrana, donde ha conquistado, entre otros títulos, tres Ligas y ha marcado 119 goles en 191 partidos.

"Ha sido el capítulo más increíble de mi carrera"

"Después de cuatro años llenos de desafíos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está completa. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el amor que recibí de los fans desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça está de vuelta donde pertenece. Visca el Barça. Viva Cataluña", escribió el polaco en su perfil de Instagram

El club catalán ha querido despedir a su leyenda: "Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre". El delantero polaco dejó el Bayern a finales de 2021 para incorporarse a un Barça que venía de perder una Liga y que atravesaba una crisis a nivel europeo, competición en la que cayó en 1/16 ante el Manchester United y un año antes de su llegada hizo lo propio ante el Eintracht en la ronda de cuartos.

Sin Champions pero con tres Ligas en cuatro años

Lewandowski no ha podido hacer campeón de Champions al Barça - no la gana desde 2015- y lo más cerca que estuvo fue el año pasado, cuando llegó a semifinales y cayó ante el Inter de Milán en una eliminatoria que finalizó 7-6 para los italianos.

No obstante, durante su periplo en el Barça ha sido tres veces campeón de Liga en cuatro años y ha levantado tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

Además, fue pichichi de Liga en su primera temporada y ha estado en el top 3 de máximos goleadores en tres de los cuatro años.

Lewandowski cumplirá 38 años en agosto, por lo que el club busca ahora un sustituto más joven de cara a los próximos años: "He trabajado cuatro años con Robert y he ganado todos mis títulos con él. Ha sido un privilegio trabajar con él. Es un profesional que cada día da lo mejor para su cuerpo, para estar al nivel más alto. Es el modelo perfecto para los jóvenes, por eso sigue a este nivel. Si quiere cambiar, es bueno para él y quizás también para el club, porque podremos reestructurar al equipo", dijo Flick sobre Robert.

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