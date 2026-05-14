Sinner gana a Rublev, se mete en semifinales en Roma y establece un nuevo récord en la historia de tenis

Jannik Sinner está a dos victorias de sumar su primer Masters de Roma y, de paso, encadenar seis ATP1000 de forma consecutiva tras alzar el título en el Rolex Paris Masters, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. El número 1 del mundo no dio opción al ruso Andrey Rublev (6-2 y 6-4) y certificó su presencia en las semifinales del Foro Itálico, donde se medirá al ganador del Martín Landaluce - Daniil Medvedev.

Con la victoria de este jueves, Sinner eleva a 32 su racha de triunfos sin fallo, superando las 31 que poseía Novak Djokovic, en torneos de Masters 1.000, una secuencia inédita en la historia del tenis y que le ha llevado a conquistar el Rolex Paris Masters, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. El dominio del jugador de San Cándido es total en el circuito, un dominio mucho más acentuado desde que Carlos Alcaraz no está en las pistas por una lesión en la muñeca derecha.

Sinner arrancó el duelo ante Rublev rompiendo el saque de su rival y sin dar opción al ruso. El primer set lo resolvió con contundencia (6-2) y una superioridad apabullante.

El segundo set comenzó igual que el primero, con el italiano haciendo 'break' y cada uno haciendo valer sus posteriores servicios. Rublev lo intento y plantó batalla, per el número uno cerró el partido en una hora y 31 minutos tras mantenerse firme con su servicio.

Roma sueña con la primera final italiana de la historia

El público italiano celebró el triunfo de Sinner, que se une al logrado por Luciano Darderi anoche ante Rafa Jódar. El Foro Itálico sueña con ver la primera final del Masters de Roma con dos tenistas italianos.

Jannik Sinner, que el año pasado cedió en la final ante Carlos Alcaraz, busca alzar el título en Roma por primera vez en su carrera y completar el 'Career Golden Masters', un título que se otorga al único jugador en ganar los nueve Masters 1000 y que sólo posee Novak Djokovic.