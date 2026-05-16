Hallan muertos a un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores, Alicante

Un agente de la Guardia Civil, su mujer y el del hijo de ambos han sido encontrados muertos por arma de fuego este sábado en la localidad alicantina de Dolores, según han informado fuentes de Comandancia.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial así como la suspensión de todas las actividades festivas programadas "ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio".

La Guardia Civil se han encontrado en el pabellón ocupado por el agente los cuerpos sin vida del hombre de 55 años, su hijo de 20 y la mujer, de edad aún por determinar. Han puesto en marcha la investigación correspondiente, señalan las mismas fuentes. No existían antecedentes por violencia de género.

La información sobre este suceso continúa en desarrollo y se irá ampliando a medida que las autoridades faciliten nuevos datos sobre la investigación y las circunstancias de los hechos.

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