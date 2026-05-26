Carlos Alcaraz y su lesión de muñeca: "Estoy viendo a mis rivales competir, los torneos en los que querría estar y..."

Carlos Alcaraz jugó su último partido el pasado 14 de abril, fue en su debut en el Conde de Godó ante el finés Otto Virtanen. Ese día el murciano se llevó el triunfo, una victoria carísima por la lesión que sufrió en su muñeca derecha y que le obligó a retirarse del torneo y, días después, renunciar a Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon. Aún sin fecha concreta para volver a las pistas, podría regresar en la gira de cemento de Estados Unidos, a finales de verano, el campeón de siete grand slam ha reaparecido públicamente este martes en un acto en Murcia, en el que ha hablado sobre el duro proceso de recuperación que está viviendo.

"En mi caso, lo que me motiva es ir cada día a la pista de tenis, o al gimnasio, con la ilusión tremenda de intentar dar lo mejor de mí para mejorar y que eso se refleje en la pista. Doy gracias a ese yo de hace 6 o 7 años por haber hecho todo lo posible cada día", ha recordado Alcaraz en la charla en la que ha participado en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona celebrado en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

"Con 14 años tenía 0 paciencia, quería las cosas de hoy para mañana, quería ganar siempre, pero lo bonito es el proceso", ha añadido el tenista de El Palmar.

El reciente campeón del Open de Australia ha admitido que la lesión que le mantiene alejado de la competición le está resultando "frustrante", ya que le obliga a ver desde fuera cómo sus rivales continúan disputando torneos.

"Desde casa estoy viendo los resultados, estoy viendo a mis rivales competir, los torneos en los que yo querría estar participando y no puedo. Pero, al final todo pasa por algo, yo creo que es el destino y que la vida me tendrá algo preparado para cuando vuelva, algo bonito, espero", ha reconocido Carlos Alcaraz.

El ganador de siete majors (Open de Australia 2026, Roland Garros -2024 y 2025-, Wimbledon -2023 y 2024-, y US Open -2022 y 2025-) ha destacado que durante su recuperación está aprendiendo a valorar "las pequeñas cosas".

"Pensad en grande, soñad en grande, id a por ello con ilusión y disfrutar del proceso"

En este sentido, ha afirmado que, aunque su ídolo siempre ha sido Rafa Nadal, ahora agradece a su familia que haya estado siempre apoyándole y que nunca le hayan obligado a jugar. "Siempre me han dado la elección de elegir y eso me ha ayudado mucho a seguir disfrutando", ha confesado Alcaraz.

"Pensad en grande, soñad en grande, id a por ello con ilusión y disfrutar del proceso. Pase lo que pase, se llegue o no se llegue", ha apuntado Carlos Alcaraz ante los jóvenes que han llenado la sala Narciso Yepes.