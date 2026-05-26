Estados Unidos lanza "ataques en defensa propia" al sur de Irán

"Ataques en defensa propia". Así han justificado las fuerzas estadounidenses los ataques contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes. Timothy Hawkins, portavoz del Centcom defiende que el ataque fue en "legítima defensa" para proteger a su equipo de las amenzas que plantean las fuerzas iraníes. "Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", dijo.

Las fuerzas respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles como objetivo a aviones de combate estadounidenses, según una fuente de la Administración del presidente Donald Trump citada por la televisión. El presidente Donald Trump autorizó previamente a las fuerzas estadounidenses a responder a las provocaciones iraníes en torno a la estratégica vía fluvial.

Estos ataques en la zona del estrecho de Ormuz coinciden en el tiempo con el incremento de contactos entre Estados Unidos e Irán en los que se pretende ultimar los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán asegura que no es inminente. Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.

Donald Trump sigue defendiendo que Irán "nunca obtendrá" un arma nuclear. Después en un mensaje publicado en su perfil de Truth Social indica que las reservas de uranio enriquecido de Irán serán entregadas a EE.UU. para ser destruidos.

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