El juez de la trama 'Plus Ultra' detecta un plan de negocio vinculado al oro y al petróleo venezolano

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, apunta a la existencia de un posible "plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados" y operaciones de compraventa de oro de la trama Plus Ultra, investigada en el caso en el que ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo refleja el auto del juez por el que el pasado 3 de marzo asumió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta causa de la que se inhibió el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid tras acordar la detención, entre otros, del expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola y de Julio Martínez Martínez, considerado presunto testaferro de Zapatero.

La investigación del juzgado de Madrid evidenció la existencia de una presunta organización criminal de carácter transnacional, a través de la cual se transformaban, ocultaban e integraban en el sistema financiero internacional fondos obtenidos en prácticas ilícitas.

Gracias a la documentación obtenida en los registros, que incluyen agendas, facturas y correos, se ha ampliado la investigación. Uno de los detalles que se exponen en el auto del juez Calama son anotaciones en una agenda serigrafiada con 'Plus Ultra, Líneas Aéreas'. En el interior de la agenda, que fue intervenida en uno de los registros, hay notas relacionadas con la compraventa de oro y con el epígrafe "Bandes debe estar disimulado", "siendo Bandes el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, banco estatal".

También aparecen escritos relativos a porcentajes en una hoja llamada "temas de interés", que refleja "lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados" junto al porcentaje 10% "en color rojo y entre paréntesis".

Empresas de Venezuela de extracción de oro, petróleo o gas

En otras anotaciones se identifican referencias a altos cargos del estado venezolano o a empresas estatales "directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como son carbón, gas, petróleo, oro o níquel".

El juez señala que, según lo denunciado en 2024 por la Fiscalía Anticorrupción, la planificación de los hechos investigados se inicia en torno al mes de marzo de 2022 para lograr la obtención del préstamo a Plus Ultra.

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