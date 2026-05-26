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Naomi Osaka y su nuevo outfit para su estreno en Roland Garros

La tenista japonesa ha vuelto a aparecer en un grand slam con uno de sus icónicos y únicos vestidos. Osaka venció a Laura Siegemund en dos sets (6-3 y 7-6(3)).

Naomi Osaka, en su estreno en Roland Garros

Naomi Osaka, en su estreno en Roland GarrosEfe

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Hace solos unos meses sorprendió a todos los aficionados en su estreno en el Open de Australia y este martes Naomi Osaka no ha defraudado en su debut en Roland Garros, con un nuevo outfit que ha provocado cientos de clicks de los fotógrafos presentes en la pista Suzanne-Lenglen.

La tenista japonesa, actual número 16 de la WTA y ganadora de cuatro grand slam, apareció con uno de sus icónicos vestidos, un vestido con falda larga negra y un chaleco del mismo color y brillantes en la parte superior.

No es la primera vez que Osaka salta a un grand slam con uno de sus increíbles outfit, ya lo ha hecho en el Open de Australia, Wimbledon y US Open.

Tras su llamativa entrada a pista, Naomi Osaka no falló ante la alemana Laura Siegemund (6-3 y 7-6(3)) y selló su pase a la segunda ronda de Roland Garros en una hora y 55 minutos.

La actual campeona, la estadounidense Coco Gauff, tampoco falló en su estreno en Roland Garros y solo cedió cuatro juegos (6-4 y 6-0) ante su compatriota Taylor Townsend en una hora y 21 minutos.

La tenista de Delray Beach (Florida) se medirá en segunda ronda de Roland Garros a la egipcia Mayar Sherif.

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