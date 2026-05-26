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Hyrox

Conmoción en el Hyrox: muere una atleta de 28 años por hipertermia en plena prueba

La joven se desplomó durante una carrera de 8 kilómetros en la localidad francesa de Lyon.

Competición de Hyrox

Competición de HyroxPexels

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Una mujer de 28 años falleció en Francia tras sufrir una hipertermia inducida por el esfuerzo mientras participaba en una prueba de fitness y carrera en interiores celebrada en Chassieu, en la región del Ródano.

La joven, de nacionalidad francesa, se desplomó durante una carrera de 8 kilómetros y fue evacuada en estado crítico por los servicios de emergencia. Posteriormente murió en el hospital, según informó Le Figaro.

"Creo que los atletas llegaron allí o bien tras haber estado demasiado tiempo al sol o sin haber bebido lo suficiente"

Maxime Villalongue

El organizador del evento confirmó el fallecimiento este lunes en medio de la fuerte ola de calor que atraviesa Francia.

Según explicó a AFP Maxime Villalongue, productor de Hyrox Francia, el recinto disponía de aire acondicionado, temperaturas interiores controladas entre 18 y 20 grados y varios puntos de hidratación.

"Es incomprensible. En estas condiciones, nos preguntamos cómo es posible", ha declarado.

Villalongue también señaló que la temperatura exterior superaba los 31 grados durante la competición y planteó una posible explicación: "Creo que los atletas llegaron allí o bien tras haber estado demasiado tiempo al sol o sin haber bebido lo suficiente".

Más incidentes por el calor

La tragedia se produce en un contexto de temperaturas extremas en el país. El mismo domingo, otro participante falleció durante una carrera en los Pirineos de París.

Además, una decena de corredores de otra prueba disputada en Maisons-Alfort tuvieron que ser hospitalizados en "situación de extrema urgencia", según informaron los bomberos franceses.

Francia atraviesa una ola de calor inusualmente temprana provocada por una masa de aire caliente procedente de Marruecos, atrapada sobre la península ibérica y el sur de Europa por un potente anticiclón.

El pasado viernes ya se registraron temperaturas superiores a los 35 grados en algunas zonas del suroeste francés.

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