Sinner se sincera al recordar la final de Roland Garros ante Alcaraz: "Mentiría si dijera que..."

Cerca de cumplirse un año de la épica final de Roland Garros entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, un partido que se prolongó durante más de cinco horas y que coronó al murciano tras una batalla titánica (4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2)), el tenista de San Cándido ha recordado aquel pulso en una entrevista al diario L'Equipe. Con Alcaraz fuera de las pistas por su lesión de muñeca, que también le impedirá jugar la gira de hierba (Queen's y Wimbledon), el pupilo de Darren Cahill se presenta en París ante la gran ocasión para ganar por primera vez sobre la tierra batida parisina y completar el Career Grand Slam.

"Fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Mentiría si dijera que fue fácil pasar página. Siempre intento superarlo rápidamente, incluso cuando gano. Y así fue como logré triunfar en Wimbledon justo después. Pero aprendí valiosas lecciones de esa derrota en París", admite Jannik Sinner en la entrevista a L'Equipe.

En esa entrevista, el número 1 del mundo y ganador de los últimos seis Masters 1.000 (París, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma) también analiza uno de los momentos más complicados de su carrera, la sanción de tres meses tras fallar dos controles antidopaje en Indian Wells 2024.

"Lo más difícil fueron los meses previos a mi suspensión, porque no podía hablar con nadie al respecto. Se me veía muy triste en la pista, y lo estaba. No me sentía libre. Pero creo que nada sucede por casualidad. Estoy convencido de que todo esto me ha hecho una persona más fuerte. Me di cuenta de quiénes eran mis verdaderos amigos, y eso también me ayudó. No diría que necesariamente me cambió, pero me hizo darme cuenta de un par de cosas", explica Sinner en declaraciones que recoge Punto de Break de la entrevista en L'Equipe.

Sinner y su sanción de tres meses: "Tuve que pagar las consecuencias de un error que no fue mío"

El tenista de San Cándido sigue defendiendo su inocencia respecto al doble positivo en clostebol y sostiene que "tuve que pagar las consecuencias de un error que no fue mío".

"Fue un episodio difícil de superar, porque tuve que pagar las consecuencias de un error que no fue mío. Una mañana me desperté con la idea de convertir todo eso en algo positivo. Pasé tiempo con mi familia y luego volví al trabajo, dedicando mucho tiempo al gimnasio. Cuando regresé al circuito en Roma, estaba feliz y aliviado. Solo quería disfrutar del momento, y eso fue lo que hice. Después de eso jugué un tenis excelente", recuerda Sinner.

Por último, el tenista italiano ofreció su opinión sobre esa versión fría que muestra en la pista y por la que muchos le califican como un robot cuando juega sus partidos.

"Tengo la imagen de un jugador sin emociones, pero eso es porque estoy muy concentrado en lo que tengo que hacer. Eso no significa que no tenga una tormenta en la cabeza a veces, simplemente intento no mostrárselo a mis oponentes. Robot no me parece un término peyorativo, así es como funciono. Siempre intento ser lo más preciso posible, ejecutar el golpe correcto en el momento preciso, y eso requiere estar en muy buena forma física y mental", explica Sinner.

"De niño, solo veía a mis padres por las tardes y muy temprano por la mañana, porque estaban todo el día en el restaurante. Al volver del colegio, iba a cenar a casa de mis abuelos y luego tenía que cambiarme rápidamente para entrenar. Tuve que aprender muchas cosas por mi cuenta, y creo firmemente que eso me hizo madurar", concluye el jugador transalpino.