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CRISIS DE ORMUZ

40.000 millones en pérdidas: el coste real del cierre de Ormuz

La crisis afecta directamente a lo más cotidiano, como el combustible, los alimentos o la planificación de vacaciones.

Gasolina

40.000 millones en pérdidas: el coste real del cierre de Ormuz | Getty Images

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Iman Benataya
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Desde el cierre del estrecho de Ormuz, bloqueado en gran medida por Irán desde el 28 de febrero de 2026, Europa está sufriendo una auténtica "sangría económica". Según cálculos de la Comisión Europea, estos tres meses de conflicto han costado ya 40.000 millones de euros extra. Es decir, que la Unión Europea pierde unos 500 millones de euros al día respecto al coste de los productos anteriores a la guerra. Y esa factura también la estamos pagando en España.

La crisis afecta directamente a lo más cotidiano, como el combustible. Desde el 1 de marzo, la gasolina ha pasado de costar 1,49 euros a 1,57 euros por litro. Sin embargo, el golpe del incremento más destacado está en el diésel, que ha pasado de costar 1,44 euros a 1,68 euros por litro, incluso con ayudas en vigor. Por otro lado, las hipotecas también se han visto resentidas, ya que, según el Banco de España, el Euríbor ha vuelto a situarse en abril en el 2,74%, la tasa más alta desde septiembre de 2024.

El incremento también se nota en los alimentos, especialmente frutas y verduras, por el encarecimiento de los fertilizantes.

Y ahora que llega el verano, planear las vacaciones también será más caro. La crisis del queroseno ha disparado el precio de los vuelos y, además, España se ha convertido en un destino refugio para muchos turistas europeos, lo que podría causar un incremento en el precio de los alojamientos.

Otra de las consecuencias económicas destacadas del cierre de Ormuz es el encarecimiento de los materiales de construcción, por lo que cualquier reforma en casa tendrá un precio significativamente mayor.

EEUU e Irán podrían firmar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz en los próximos días

Precisamente, en este sentido Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar un acuerdo que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto de Oriente Medio. Todavía faltan detalles por concretar, que podrían resolverse en unos días, y la aprobación final depende de los líderes de ambos países. Pero las negociaciones avanzan hacia un pacto temporal que podría terminar con los enfrentamientos y reducir la tensión en la región.

El borrador contempla un pacto con una duración de 60 días, prorrogable si ambas partes consideran que las conversaciones avanzan de forma positiva. Durante ese periodo, el estrecho de Ormuz permanecería abierto al tráfico marítimo internacional sin peajes ni bloqueos. Mientras, Irán retiraría las minas desplegadas en la zona para garantizar el paso seguro de los barcos comerciales y petroleros.

A cambio, Washington levantaría parcialmente el bloqueo sobre los puertos iraníes y flexibilizaría sanciones económicas, permitiendo a Teherán volver a exportar petróleo con mayor libertad. Esta medida supondría un importante alivio para la economía iraní pero también beneficiaría al mercado energético mundial al reducir la presión sobre el precio del crudo.

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