El dardo del padre de Ansu Fati a Luis de la Fuente por no llevarle al Mundial 2026 con España

Boni Fati, padre de Ansu Fati, reconoció este martes su decepción por la ausencia del delantero en la convocatoria de España para el Mundial de 2026, aunque evitó generar polémica y mostró respeto hacia la decisión de Luis de la Fuente.

"Terminó la liga francesa con el Mónaco a un nivel superior al de cualquier otro delantero español. Pero si la selección no lo ha visto así, no hay nada más que hacer", afirmó en declaraciones a EremNews.

Pese a ello, defendió que su hijo no ha sido tratado injustamente y explicó que la falta de continuidad en las últimas convocatorias ha sido un factor importante.

"De la Fuente confía en otros"

"Si Ansu hubiera tenido regularidad durante mucho tiempo, seguramente habría vuelto a la selección. Eso es evidente. Pero venía de un periodo complicado en el que no estaba jugando".

El padre del futbolista recordó las dificultades que atravesó el atacante en sus últimas temporadas en el Barcelona, marcadas por las lesiones y la pérdida de protagonismo.

"Terminó la temporada muy bien. Luis de la Fuente confía en otros jugadores y hay que respetarlo. Teníamos la esperanza de que Ansu estuviera en la lista, pero no ha sido así y toca aceptarlo", añadió.

Renacimiento en el Mónaco

Ansu Fati decidió salir cedido el pasado verano para recuperar confianza y minutos lejos del Barça, donde no entraba en los planes de Hansi Flick.

Su etapa en el Mónaco le permitió reencontrarse con su mejor versión: el atacante disputó 30 partidos oficiales y firmó 12 goles entre todas las competiciones.

Antes de salir cedido, renovó su contrato con el Barcelona hasta 2028. El acuerdo con el conjunto francés incluye una opción de compra cercana a los 11 millones de euros, lo que podría facilitar su continuidad en la Ligue 1.

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